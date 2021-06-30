حمادة صدقي لـ في الجول: أكرم يستحق التواجد ضد بيراميدز.. والمواجهات تدعم الأهلي بالدوري

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 18:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترجي - أكرم توفيق

يؤمن حمادة صدقي المدير الفني الأسبق لسموحة أن الأهلي قادر على تخطي مرحلة ضغط المباريات في الدوري في ظل تواجد 30 لاعبا في قائمته.

ويعود الأهلي لاستئناف نشاطه بالدوري بمواجهة بيراميدز وذلك بعدما كانت آخر مباراة خاضها في العاشر من شهر مايو الماضي ضد الزمالك.

وخاض الأهلي 19 مباراة فقط في ظل خوض منافسيه 27 مباراة.

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وتحدث حمادة صدقي لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي قادر على تخطي مرحلة ضغط المباريات فالفريق يضم 30 لاعبا وبالتالي لا بد من الاستفادة من الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة".

وأردف "هذا بالإضافة للحفاظ على العناصر الأساسية قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "التدوير أفضل طريقة للحفاظ على مسيرة الفريق في الفترة المقبلة".

وعن الدوري قال: "لابد من اللعب على المكسب غير مسموح باي خسارة في بطولة الدوري ومقاعد البدلاء سيكون لها دور مهم ومحوري للغاية في تحديد طريق الفريق".

وبسؤاله من يشغل مركز الظهير الأيمن في مواجهة بيراميدز قال: "أكرم توفيق لاعب مميز للغاية والجهاز الفني بالتأكيد يثق في قدراته بعد ان اكتسب خبرات كبيرة".

وشدد حمادة صدقي "ومشاركته منطقية في مواجهة بيراميدز ونفس الأمر بالنسبة لمحمد هاني".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال: "بطولة الدوري في الملعب ولا يوجد امام الأهلي سوف الفوز فقط خاصة أن المواجهات المباشرة تدعمه في سباق المنافسة".

وحصد الأهلي 41 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فيما يتصدر الزمالك الترتيب بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

ويأتي المصري ثانيا بـ43 نقطة بعدما خاض 27 مباراة كذلك.

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