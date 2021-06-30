الكشف عن جدول الموسم الجديد للدوري الإسباني والكلاسيكو.. بداية متوانزة لبرشلونة وريال مدريد

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

لا ليجا

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني عن جدول مباريات الموسم الجديد 2021/2022.

ويبدأ الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل.

أتليتكو مدريد حامل اللقب، سيبدأ مهمة الدفاع عن لقبه خارج الأرض أمام سيلتا فيجو.

أخبار متعلقة
لا ليجا يدين إقامة دوري السوبر الأوروبي "نهج أناني وسندافع عن نزاهة ومستقبل كرة القدم" يوم استعاد فيه ألفيش ذكريات لا ليجا.. فلامنجو يفوز بكأس سوبر البرازيل أمام بالميراس لا ليجا تطلق تحدي QR بالتعاون مع في الجول لا ليجا تبرئ لاعب قادش من توجيه عبارات عنصرية لمدافع فالنسيا

ريال مدريد الوصيف، سيبدأ رحلته أمام ديبورتيفو ألافيس خارج الأرض.

أما برشلونة، فسيبدأ رحلته بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب (كامب نو).

الرابطة كشفت بطبيعة الحال أيضا عن مواعيد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وستكون مباراة الدور الأول على ملعب كامب نو يوم 24 أكتوبر 2021، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وستكون مباراة الدور الثاني على ملعب سانياجو برنابيو، والذي سيكون قد انتهى عملية تجديده خسب المخطط وقتها، يوم 20 مارس 2022، في الجولة الـ29.

أما الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي غالبا ما تكون حاسمة في صراع اللقب، فستكون يوم 22 مايو 2022.

ريال مدريد سيلاقي ريال بيتيس في سانتياجو برنابيو، فيما سيلعب برشلونة مع فياريال في كامب نو.

وسيلعب أتليتكو مدريد مع ريال سوسيداد خارج أرضه.

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن خضوع لاعب منتخب الشباب لجراحة في الوجه 20 دقيقة | منتخب مصر
حمادة صدقي لـ في الجول: أكرم يستحق التواجد ضد بيراميدز.. والمواجهات تدعم الأهلي بالدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن جدول الموسم الجديد للدوري الإسباني والكلاسيكو.. بداية متوانزة لبرشلونة وريال مدريد 41 دقيقة | الدوري الإسباني
أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام بيراميدز 43 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم كايزر تشيفز لـ في الجول: أحترم الأهلي ولا أخشاه.. كل شيء ممكن في النهائي 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لبيب: الزمالك سينظم احتفالات لفريقي اليد والطائرة مثل السلة ساعة | مصر
"نعلم أين تعيش" لماذا ترفض جماهير إيفرتون بينيتيث ساعة | الدوري الإنجليزي
سمير كمونة لـ في الجول: الأهلي سيتوج بالدوري حال الفوز بإفريقيا.. وأكرم النسخة الثانية من فتحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك