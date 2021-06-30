الكشف عن جدول الموسم الجديد للدوري الإسباني والكلاسيكو.. بداية متوانزة لبرشلونة وريال مدريد

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني عن جدول مباريات الموسم الجديد 2021/2022.

ويبدأ الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل.

أتليتكو مدريد حامل اللقب، سيبدأ مهمة الدفاع عن لقبه خارج الأرض أمام سيلتا فيجو.

ريال مدريد الوصيف، سيبدأ رحلته أمام ديبورتيفو ألافيس خارج الأرض.

أما برشلونة، فسيبدأ رحلته بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب (كامب نو).

الرابطة كشفت بطبيعة الحال أيضا عن مواعيد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وستكون مباراة الدور الأول على ملعب كامب نو يوم 24 أكتوبر 2021، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وستكون مباراة الدور الثاني على ملعب سانياجو برنابيو، والذي سيكون قد انتهى عملية تجديده خسب المخطط وقتها، يوم 20 مارس 2022، في الجولة الـ29.

أما الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي غالبا ما تكون حاسمة في صراع اللقب، فستكون يوم 22 مايو 2022.

ريال مدريد سيلاقي ريال بيتيس في سانتياجو برنابيو، فيما سيلعب برشلونة مع فياريال في كامب نو.

وسيلعب أتليتكو مدريد مع ريال سوسيداد خارج أرضه.