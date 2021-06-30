أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام بيراميدز

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 18:16

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أيمن أشرف - المؤتمر الصحفي لمباراة فيتا كلوب

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي غياب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز للإيقاف.

وأوضح عبد الحفيظ أن أيمن أشرف حصل على الإنذار الثالث، لذلك سيغيب عن مواجهة بيراميدز غدا الخميس.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا للمباراة، وبعدها يعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق الأحمر للمواجهة.

المباراة هي الأولى لبيراميدز تحت قيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي تولى المهمة عقب رحيل رودلفو أروابارينا.

الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

الأهلي أيمن أشرف بيراميدز
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