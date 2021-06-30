لبيب: الزمالك سينظم احتفالات لفريقي اليد والطائرة مثل السلة

شدد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على أنه لم ينس تكريم فريقي اليد والطائرة في النادي الأبيض.

وأكد لبيب أن النادي سينظم احتفالات لفريقي اليد والطائرة في النادي، لأنهما يستحقان التكريم.

وكشف لبيب في تصريحاته خلال احتفال النادي بفريق كرة السلة الذي حقق بطولتي الدوري المصري وبطولة إفريقيا، أن تكريم فريق اليد سيكون عقب عودة معظم اللاعبين من إسبانيا عقب انتهاء معسكر منتخب مصر استعدادا للأولمبياد.

وبعدها سيتم تحديد موعد لاحق للاحتفال بفريقي اليد والطائرة.

وخلال الاحتفال بفريق كرة السلة حرص حسين لبيب على تكريم عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق بالنادي.

وأيضا حرص على تكريم نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق لفريق كرة القدم بالزمالك، والمدير الفني الحالي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة النادي لكرة القدم.