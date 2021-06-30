سمير كمونة لـ في الجول: الأهلي سيتوج بالدوري حال الفوز بإفريقيا.. وأكرم النسخة الثانية من فتحي

يعتقد سمير كمونة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا سيساهم في حصد الفريق للقب الدوري المصري.

ويعود الأهلي لخوض المباريات المحلية بعد خوضه غمار مباريات ربع ونصف دوري الأبطال وكذلك السوبر الإفريقي.

ويستهل الأهلي مواجهاته المحلية المؤجلة بلقاء بيراميدز لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال كمونة لـ FilGoal.com: "الأهلي سبق له مواجهة ضغط المباريات وخرج منها بأقل خسائر وهو يملك خبرة التعامل مع هذه المواقف".

وأضاف "لابد من تدوير اللاعبين ولكن بعد مباراة بيراميدز التي يجب أن يدخلها بفريق كامل العدد، والحل هو منح فرصة لمن يشارك لدقائق وكذلك تجربة العناصر البعيدة ولاعبي الشباب في حالة حسم بعض المباريات مبكرا".

وتابع عن نقاط ضعف وقوة الأهلي قائلا: "ربما يكون هناك ثغرات في بعض المباريات ولكنها لا ترقى لدرجة نقاط الضعف ولكن العائق الذي ينتظر الفريق يتمثل في الاجهاد نتيجة تلاحم المباريات".

وأردف "نقاط القوة تتمثل في الجماعية التي يؤدي بها الفريق وتعمق موسيماني في دراسة اللاعبين واصبح يملك مفاتيح التعامل مع الجميع".

وأكمل "الأهلي لو فاز بدوري أبطال إفريقيا فسوف يفوز بالدوري بنسبة 90 %".

وواصل "بغض النظر عن الفوز بالدوري، الأهلي يحقق إنجازا كبيرا بالفوز بالدوري والكأس وإفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية في غضون شهور ودون توقف أو معسكرات إعداد وهو أمر غير عادي".

وأتم عن إمكانية الاعتماد على أكرم توفيق كظهير أيمن قائلا: "هو مهم مثل محمد هاني، أكرم توفيق هو النسخة الثانية من أحمد فتحي في وسط الملعب والظهير الأيمن وهو مكسب للنادي الأهلي ولمنتخب مصر".