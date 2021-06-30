عبد الجليل: أثق بأن حق لاعبي المقاصة لن يضيع.. عظيمة أدى دوره لكن الظروف المادية صعبة

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

محمد عبد الجليل

أعرب محمد عبد الجليل المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة عن ثقته بأن حق لاعبي الفريق لن يضيع بالنسبة للمستحقات المتأخرة.

وأشاد بدور محمد عبد العظيم عظيمة المدرب السابق موضحا أن الظروف المالية للنادي صعبة.

وكان عظيمة قد أعلن استقالته من قيادة الفريق عقب مواجهة الزمالك في الدوري بسبب تأخر مستحقات اللاعبين.

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وقال عبد الجليل عبر إذاعة أون سبورت: "أنا من أبناء المقاصة وأعمل في النادي منذ 12 عاما، وإن شاء الله نعدي بالمركب".

وتابع "يتبقى لنا 7 مباريات في الدوري وأعرف معظم لاعبي الفريق، من واجبي الوقوف بجانب النادي في هذه الظروف".

وأوضح عبد الجليل "عظيمة أدى دوره ولكن الظروف المادية للنادي صعبة".

وشدد المدير الفني للمقاصة "حق اللاعبين لن يضيع، أثق 100% أن إدارة النادي لن تتأخر عليهم".

وأضاف "النادي استثمر في بيع اللاعبين، المقاصة من أكثر اللاعبين استثمارا في آخر 10 سنوات مثل فوافي، حسين الشحات، أحمد سامي، أحمد الشيخ، محمد إبراهيم، ميدو جابر وغيرهم".

واختتم تصريحاته "يحسب للنادي استمراره في الدوري الممتاز، ولكن تأثرنا برحيل شركة المقاصة، وأثق أن الإدارة الحالية سوف تجيد إدارة الأزمة، وخلال شهرين سيتم صرف مستحقات اللاعبين".

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