الإصابة تنهي مشوار مهاجم أوكرانيا في يورو 2020

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

ماركوس دانيلسون - السويد وأوكرانيا - يورو 2020

أنهت الإصابة مشوار أرتيم بيسيدين أوكرانيا في بطولة يورو 2020، بعد التدخل القوي الذي تعرض له من مدافع السويد.

حقق منتخب أوكرانيا تأهلا تاريخيا بالفوز على السويد في دور الـ 16 بنتيجة 2-1 عقب التمديد لشوطين إضافيين.

وتعرض بيسيدين لتدخل عنيف من ماركوس دانيلسون مدافع السويد في الركبة خرج على إثره، وأشهر الإيطالي دانييلي أورساتو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الأخير عقب مطالعة تقنية الفيديو.

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أولكسندر شوفوفسكي المدرب المساعد لأندريه شيفشينكو المدير الفني لأوكرانيا قال: "لن نعتمد على بيسيدين في المباريات المقبلة".

وأتم "لقد أُجبر على ترك الفريق والعودة لكييف من أجل إجراء الفحوصات".

بيسيدين البالغ 25 عاما يلعب لصفوف دينامو كييف الأوكراني وخاض فقط 36 دقيقة طيلة البطولة.

وتأهل منتخب أوكرانيا لربع نهائي بطولة اليورو لأول مرة في تاريخه وسيواجه إنجلترا يوم السبت المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

أوكرانيا يورو 2020 أرتيم بيسيدين
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