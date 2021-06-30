محسن هنداوي لـ في الجول: أود الاعتزال بقميص غزل المحلة.. وساهمت في 24 هدفا بعمر الـ 40

يأمل محسن هنداوي ظهير أيمن منتخب مصر السابق الاعتزال بقميص فريقه الأسبق غزل المحلة.

محسن هنداوي (40 عاما) يلعب حاليا في صفوف دسوق بالدرجة الثالثة ويقترب من الانتقال لصفوف صيد المحلة الصاعد حديثا للدرجة الثانية.

هنداوي تحدث لـ FilGoal.com قائلا: "أنهيت الموسم بشكل جيد مع دسوق فسجلت 9 أهداف 5 منها من ركلات ثابتة وصنعت 15 هدفا، وغبت فقط في مباراتين وحققنا ثالث المجموعة الثامنة خلف صيد المحلة ومركز شباب كوم حمادة، وتمنيت التأهل مع دسوق للدرجة الثانية".

وأضاف "تلقيت العديد من العروض في الدرجة الثانية أبرزها صيد المحلة فأهدافنا مشتركة وهدفي سيكون تحقيق مركز جيد بين الأربعة الأوائل".

وردا على التفكير في مستقبله أوضح "لن اتحدث عن اعتزالي حاليا لأن رغبتي العودة للدوري الممتاز والاعتزال بقميص غزل المحلة، لأنني تعرضت للظلم بعد توقف الدوري وكانت سببا في اللعب بالدرجة الثانية".

وواصل "حافظت على مستواي الفني والبدني خلال 8 مواسم في الدرجتين الثانية والثالثة وشاركت بقمصان أندية السكة الحديد ثم دسوق ثم شباس الشهداء والعودة لدسوق مرة أخرى".

وأكمل "أبلغ 40 عاما لكنني أشارك في 90 دقيقة لكل مباراة وأحظى بثقة المدربين وتواصل زملائي القدامى".

وواصل "سعيد بفترتي في الدوري الممتاز حينها كنت أفضل ظهير أيمن خلال 4 مواسم متتالية، وحصدت لقب كأس العرب 2007 وكأس العالم العسكرية وشاركت بقميص المنتخب مع حسن شحاتة، ولعبت للغزل وطلائع الجيش وسموحة".

وأشاد بما يقدمه زعيم الفلاحين في الموسم الحالي قائلا: "غزل المحلة يقدم موسما جيدا جدا بقيادة خالد عيد في حدود الإمكانات المتاحة ولو لديهم إمكانيات كبيرة سينافسوا في الدوري".

وأتم "العمر مجرد رقم والعطاء يأتي بالاجتهاد وأنا اجتهد كثيرا وحلمي العودة للدوري الممتاز، وهناك لاعبون بعمر 22 عاما لا يستطعيون إنهاء المباريات".