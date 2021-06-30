رمضان السيد لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد من أسوان.. ولم لا أقود الفريق فعلتها مع بتروجت

نفى رمضان السيد اقترابه من قيادة فريق أسوان موضحا عدم تحدث أحد داخل النادي معه حتى اللحظة.

ورحب رمضان السيد بقيادة الفريق إذا تم عرض الأمر عليه مثلما فعل مع بتروجت في وقت سابق.

وقال رمضان السيد لـ FilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد نهائيا من داخل أسوان لقيادة الفريق".

وتابع "ليس معنى أنني ضمن المرشحين أنه سيتم اختياري، هو قرار النادي في النهاية".

وأضاف "هناك أسماء كثيرة على طاولة مجلس إدارة أسوان، وكما أشرت لم يتواصل معي أحد".

وعن موقفه من العرض كشف رمضان السيد "ولم لا أقبل العرض".

وشدد "أرحب بالتأكيد إذا تم عرض الأمر عليّ، كانت لي تجربة جيدة مع بتروجت".

واختتم تصريحاته "استلمت بتروجت في الترتيب الأخير وعملت معهم سبع مباريات بسبعة انتصارات متتالية".

وتعرض أسوان للخسارة في ثلاث مباريات متتالية مما أثر على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.