مولر: إضاعة الفرصة ضد إنجلترا تؤلمني بشدة

تحدث توماس مولر نجم منتخب ألمانيا عن الفرصة التي أهدرها ضد منتخب إنجلترا في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2-0 وتوديع يورو 2020 من دور الـ16.

وأهدر مولر فرصة معادلة النتيجة لألمانيا من إنفراد تام عندما كانت النتيجة تشير لتقدم إنجلترا بهدف رحيم سترلينج، لكن تسديدة نجم بايرن ميونيخ مرت بجوار القائم.

وكتب مولر عبر حسابه على "إنستجرام": "كانت تلك هي اللحظة التي تبقى في ذهنك وتجعلك مستيقظا في الليل".

وأكمل "هي اللحظة التي تعمل فيها وتتدرب من أجلها وتعيش من أجلها".

وواصل "اللحظة التي تقع فيها عليك مسؤولية إعادة فريقك إلى المباراة وجعل أمة كاملة تشعر بالسعادة".

استدرك "إضاعة تلك الفرصة تؤلمني بشدة، أنا أتألم من أجل الفريق بأكمله ولكل الذين وضعوا ثقتهم بي".

ثم أتم "الأهم من ذلك كله هو أن الأمر مؤلم لكل جماهير ألمانيا التي وقفت إلى جانبنا ودعمتنا طوال البطولة على الرغم من الظروف الصعبة، شكرا لدعمكم".

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