مؤتمر لوف: آسف لأننا خيبنا آمال جمهورنا.. يستمر القلب في النبض بالأسود والأحمر والذهبي

ودع يواكيم لوف منتخب ألمانيا بعد تجربة تدريبية استمرت 15 عاما.

إنجلترا أقصت ألمانيا من ثمن نهائي يورو 2020 بالفوز بنتيجة 2-0 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

مباراة هي الأخيرة لـ لوف إذ كان قد أعلن رحيله عن تدريب الناسيونال مانشافت بنهاية مشوار المنتخب في البطولة الأوروبية.

وقال لوف في المؤتمر الصحفي: "خيبة الأمل عميقة للغاية. أنا آسف لأننا خيبنا آمال جمهورنا ولم نشعل الحماس الذي أردناه. أتحمل مسؤولية هذا المغادرة".

وتابع "لقد مر 15 عاما مع العديد من اللحظات الرائعة وبالطبع خيبات الأمل. الفريق واللاعبون أمامهم مستقبل مشرق للغاية. أتمنى لهانز فليك كل التوفيق والنجاح. يستمر القلب في النبض بالأسود والأحمر والذهبي".

وأضاف "بالنسبة لي شخصيا، ما تبقى هو الطريق الذي سلكته مع الناس. كان لدي فريق عملت معه لسنوات عديدة. كانت هناك صراعات، لكن المستوى العام للثقة كان مذهلا، وكذلك كان الحال مع اللاعبين".

🎙️ Joachim #Löw: "Es sind viele Momente und Bilder, die ich in meinem Herzen abgespeichert habe über diese vielen Jahre. Es sind nicht nur die Ergebnisse, sondern die gemeinsame Zeit. Wir haben unheimlich vieles zusammen erlebt. Das sind Momente, die man nicht vergisst."#DFBPK pic.twitter.com/hPZjubNfyj — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 30, 2021

وأردف "لقد وثقوا بي دائما، ودعموني وحفزوني عندما كنت محبطا، وكانوا سعداء بالنسبة لي عندما حققنا نصرا عظيما معا. ستبقى هذه الأشياء كما هي. أنا ممتن جدا لذلك. هذه هي اللحظات التي تجعلني مدرب".

وأتم "هناك العديد من اللحظات والصور التي احتفظت بها في قلبي على مدار هذه السنوات العديدة. إنها ليست النتائج فحسب، بل الوقت معا. لقد مررنا بالكثير معا. هذه لحظات لن تُنسى".

وسيتولى هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ ومساعد لوف الأسبق في منتخب ألمانيا مهمة قيادة الماكينات.

لوف تولى مهمة تدريب ألمانيا خلفا ليورجن كلينسمان في 2006، وقاد المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017 ووصافة يورو 2008.

وعلى مدار 15 عاما قاد لوف المنتخب في 197 مباراة فاز في 124 وتعادل في 40 وخسر 33.