تيك توك وكرة القدم قصة رائعة مازالت في البداية.. والشراكة مع يويفا أكبر دليل

في وقت قصير، دشنت أكثر من 70% من أندية كرة القدم في أوروبا حسابات لها على تيك توك، بجانب عدد كبير من اللاعبين أصحاب الشعبية العالمية الذين أصبحت منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة جزءا أكثر أهمية من روتينهم الرقمي.

تيك توك وكرة القدم قصة رائعة، والأمر الجميل فيها، أنها مازالت في البداية.

الاهتمام بالمحتوى المتعلق باللعبة الشعبية الأولى في العالم سجل ارتفاعا قياسيا على تيك توك، مع أكثر من 700 مليون مشاهدة لهاشتاج #TikTokFootball في المنطقة، و129 مليار مشاهدة لهاشتاج #football على مستوى العالم.

لذلك، كان من الطبيعي أن في فترة قصيرة أصبحت المنصة موطنا لفرق كرة القدم واللاعبين أصحاب الشعبية العالمية ومع مشاركة العديد من الأندية واللاعبين لأبرز أحداث اللعبة ومحتوى ما وراء الكواليس، واستقطبت المنصة الملايين من عشاق اللعبة والأندية واللاعبين ذات الجماهيرية العالية، فقد شهدت الفترة الأخيرة دخول أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز للمنصة ومتابعة الملايين لحساباتهم الرسمية.

وكان من الطبيعي أيضا أن تكون منصة تيك توك حاضرة في الحدث الرياضي الأكبر خلال العام، بتواجد قوي ورسمي من خلال الشركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال بطولة يورو 2020، الشراكة التي حولت تيك توك للموطن الأول لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال البطولة.

وتتيح شراكة تيك توك ويويفا لمستخدمي المنصة التمتع بمجموعة من الميزات المثيرة مثل تأثير الواقع المعزز والتي تتيح للمستخدمين الشعور وكأنهم داخل الملعب، وهاشتاج يتم توفير به الكثير من التحديات المثيرة وفعاليات حية ومكان مخصص للجماهير الخاصة بكل منتخب من المشاركين بالبطولة وأصوات حية، كل ذلك لتوفير بيئة تجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم داخل الملعب ويشاركون لاعبي كرة القدم كل الأحداث وليتمكنوا من استخدام تلك الميزات أيضا في تصوير محتوى كروي ممتع.

ويمكن لمستخدمي تيك توك استخدام فعاليات المنصة في يورو 2020 الضخمة والمتميزة، حيث تشمل

من أجل حب اللعبة: تأثيرات الواقع لخلق لاعب كرة قدم داخل المنصة

- إصنع فريق كرة قدم: باستخدام هذا الفيلتر، يمكن لصانع المحتوى تحويل أي شيء إلى فريق كرة قدم مكون من أربعة لاعبين، بما في ذلك حارس، ومهاجم مركزي، وخط وسط وظهير. سواء كنت تقوم بتحريك الخضروات أو الحيوانات الأليفة أو مستلزمات العمل، فإن هذا الفلتر سيجذب الجميع إلى الحدث.

- كل شيء يمكن أن يكون كرة: هل تريد تسديد بعض الكرات ولكن ليس لديك واحدة في متناولك؟ لا توجد مشكلة، مع هذا الفيلتر، يمكن لصانعي المحتوى تحسين مهاراتهم في أي وقت عن طريق مسح أي شيء وارتدائه بأقدامهم من خلال ركلة قوية، تطير إلى الشاشة ويعطى إحساس مجسم بكسر للشاشة.

- ضع الهدف: يمكن لصانعي المحتوى أن يواجهوا الملل في أي وقت وفي أي مكان باستخدام صانع الواقع الذي يحول أي مساحة إلى هدف. يمكن للمنشئين تحديد الهدف وتحديد حجمه بإصبعين، قبل قلب الكرة من أسفل الشاشة إلى الشبكة. ويتبع ذلك الهتافات، وقصاصات الورق، والاحتفال بالفوز.

البرامج الحوارية الحية – ربط مجتمع تيك توك باللاعبين والخبراء

بين 11 يونيو حتى 11 يوليو، ستُقام عروض Live Talk على تيك توك طوال فترة كأس الأمم الأوروبية. وستسمح هذه الجلسات للمستخدمين بالتواصل مع كبار المؤثرين الرياضيين والرياضيين السابقين الذين يغطون موضوعات حول الاستعدادات للبطولة، ومراجعات اللعبة، والوصول إلى النقاشات الحية مع اللاعبين، وتسلل إلى ما يحدث وراء الكواليس.