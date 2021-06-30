سكاي: بشيكتاش مهتم بضم دجيكو

أبدى نادي بشيكتاش التركي اهتمامه بضم إدين دجيكو مهاجم فريق روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتفاوض نادي روما مع روي باتريشيو وجرانيت تشاكا لتدعيم صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد دجيكو مع روما في صيف 2022 وأبدى بشيكتاش اهتمامه بضم مهاجم الذئاب وفقا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

وانضم دجيكو - 35 عاما - إلى روما مقابل 11 مليون يورو في صيف 2016 قادما من مانشستر سيتي.

وأفاد تقرير سكاي أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما طلب التعاقد مع مهاجم جديد لكنه يرغب في الاحتفاظ بـ دجيكو أيضا.

ويعتبر أندريا بيلوتي مهاجم تورينو أحد أبرز أهداف روما الرئيسية لتدعيم الهجوم.

وينتهي تعاقد بيلوتي الموسم المقبل لكن ناديه يرغب في 30 مليون يورو من أجل الاستغناء عن المهاجم الدولي.

وكان دجيكو قد سجل 119 هدفا في 260 مباراة خاضهم مع روما منذ قدومه.