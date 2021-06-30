ريكيلمي: الأرجنتين مرشحة للفوز بـ كوبا أمريكا طالما ميسي في الملعب

يرى خوان رومان ريكيلمي أسطورة الأرجنتين وبوكا جونيوزر السابق أن حظوظ التانجو مرتفعة في الفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 في ظل وجود ليونيل ميسي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 والتي تقام في البرازيل.

وقال ريكيلمي لشبكة "ESPN": "طالما ميسي على أرض الملعب، فإن الأرجنتين هي المرشح الأوفر حظا للفوز بكوبا أمريكا".

وأضاف "نيمار عبقري لكن ميسي هو ميسي. يجب أن تتحلى بالإيمان".

وأكمل "لدينا أفضل لاعب في العالم. أثناء وجود ميسي في الفريق، أرى أنهم يقومون بعمل جيد".

وأتم "آمل أن يحدث ذلك أخيرا ويمكنهم الفوز".

ولم يفز منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا منذ 1993.

ومنذ ذلك الحين خسر الألبيسيلستي لقب كأس العالم 2014 و4 مباريات نهائية لكوبا أمريكا آخرها 2016.

وأنهى ميسي دور المجموعات في صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.