شيفتشينكو: أتمنى أن يشجع جمهور إيطاليا منتخبنا أمام إنجلترا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

أندري شيفشينكو - رومان ياريمتشوك - أوكرانيا - مقدونيا

يأمل أندريه شيفتشينكو أن يدعم الإيطاليون في روما منتخب بلاده أمام إنجلترا في ربع نهائي بطولة يورو 2020.

ونجح منتخب أوكرانيا في التأهل بهدف قاتل مع نهاية الشوط الإضافي الثاني أمام السويد ضمن مباريات ثمن النهائي.

وكان منتخب أوكرانيا قد تأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث في البطولة رغم تحقيق ثلاث نقاط فقط.

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وقال شيفتشينكو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "أنا فخور بأبناء، قدموا كل شيء".

وأضاف المدير الفني لأوكرانيا "أهدي هذا الفوز إلى شعب أوكرانيا، لقد لعبنا بقلوبنا".

ويستعد منتخب أوكرانيا لمواجهة إنجلترا في روما مساء يوم السبت المقبل.

وتابع شيفتشينكو "أتمنى أن يدعمنا المشجعون الإيطاليون في روما، إنجلترا فريق رائع وستكون مباراة صعبة".

واختتم تصريحاته "نقدم ما لدينا خلال البطولة ونسعى لمواصلة مشوارنا".

وكان شيفتشينكو قد لعب ثمانية مواسم في ميلان وسجل 175 هدفا في 322 مباراة.

يورو 2020 أوكرانيا إيطاليا إنجلترا
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