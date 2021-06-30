شادي محمد لـ في الجول: لابد أن يتعامل الأهلي بمنطق النتائج أهم من الأداء.. ولا بديل عن الحسم المبكر

وصف شادي محمد قائد الأهلي السابق المرحلة المقبلة للفريق بـ "الصعبة والتي لابد التعامل بمنطق النتائج أهم من الأداء".

ويستعد الأهلي للودة للمباريات المحلية بمواجهة قوية ضد بيراميدز، ومن 3 مباريات محلية أخرى قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شادي محمد لـ FilGoal.com: "الأهلي بالفعل مُقبل على مرحلة صعبة من ضغط المباريات، ولكن هنا لابد من التعامل بمنطق النتائج أهم من الأداء، لا يمكن أن اطلب من الفريق أداء جمالي وخلافه فالمهم هو الفوز بأي وسيلة".

وأضاف "لكي يجتاز هذه المرحلة لا بديل عن اللعب على الحسم المبكر في المباريات، عندما تحسم المباراة مبكرا تحصل على أفضلية وتقوم بإراحة العناصر المجهدة وتدفع بالبدلاء لتجهيزهم للمباريات التالية".

وهل يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني على أكرم توفيق كظهير أيمن عقب تألقه أمام الترجي، أجاب "هو لاعب مميز ومكسب كبير في الجبهة اليمنى، الأهلي يتعامل مع فريق منافس وليس لاعب بعينه، ربما يكون اللاعب المنافس هو من يشعر بالتوتر ويعد نفسه لمواجهة لاعب الأهلي وهذا ليس تقليل من قدرات أحد".

ورد على سؤال، هل توجد نقاط ضعف في الأهلي، قائلا: "الأهلي يسير بشكل مميز وهناك بالتأكيد أمور يعمل الجهاز على تطويرها للأفضل لكنها لا تعتبر نقاط ضعف".

وعن أهم ما يميز الأهلي "الجماعية في الأداء والتجانس بين اللاعبين وكذلك وجود بدائل مميزة وخط وسط وهجوم على أفضل ما يكون".

وأتم "الدوري في الملعب وعلي موسيماني أن يلعب فقط على الفوز، كل مباراة ينتصر خلالها الأهلي تربك حسابات المنافس ويؤدي إلى اهتزاز نتائجه بشكل كبير".

ويمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة، ويبتعد في المركز الثالث عن الزمالك المتصدر بفارق 20 نقطة.