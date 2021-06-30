شادي محمد لـ في الجول: لابد أن يتعامل الأهلي بمنطق النتائج أهم من الأداء.. ولا بديل عن الحسم المبكر

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 11:02

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترجي

وصف شادي محمد قائد الأهلي السابق المرحلة المقبلة للفريق بـ "الصعبة والتي لابد التعامل بمنطق النتائج أهم من الأداء".

ويستعد الأهلي للودة للمباريات المحلية بمواجهة قوية ضد بيراميدز، ومن 3 مباريات محلية أخرى قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شادي محمد لـ FilGoal.com: "الأهلي بالفعل مُقبل على مرحلة صعبة من ضغط المباريات، ولكن هنا لابد من التعامل بمنطق النتائج أهم من الأداء، لا يمكن أن اطلب من الفريق أداء جمالي وخلافه فالمهم هو الفوز بأي وسيلة".

أخبار متعلقة
حوار – عبد الحفيظ يتحدث عن عدم استفادة الأهلي من الفيديو.. الزمالك ولاعبي الأولمبي والدوري طولان: كان من المفترض الإعلان عن صفقة انضمام كريم فؤاد لـ الأهلي قبل ساعات الأهلي يكشف مدة غياب وليد سليمان بسبب الإصابة الأهلي يغلق مرانه قبل مواجهة بيراميدز

وأضاف "لكي يجتاز هذه المرحلة لا بديل عن اللعب على الحسم المبكر في المباريات، عندما تحسم المباراة مبكرا تحصل على أفضلية وتقوم بإراحة العناصر المجهدة وتدفع بالبدلاء لتجهيزهم للمباريات التالية".

وهل يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني على أكرم توفيق كظهير أيمن عقب تألقه أمام الترجي، أجاب "هو لاعب مميز ومكسب كبير في الجبهة اليمنى، الأهلي يتعامل مع فريق منافس وليس لاعب بعينه، ربما يكون اللاعب المنافس هو من يشعر بالتوتر ويعد نفسه لمواجهة لاعب الأهلي وهذا ليس تقليل من قدرات أحد".

ورد على سؤال، هل توجد نقاط ضعف في الأهلي، قائلا: "الأهلي يسير بشكل مميز وهناك بالتأكيد أمور يعمل الجهاز على تطويرها للأفضل لكنها لا تعتبر نقاط ضعف".

وعن أهم ما يميز الأهلي "الجماعية في الأداء والتجانس بين اللاعبين وكذلك وجود بدائل مميزة وخط وسط وهجوم على أفضل ما يكون".

وأتم "الدوري في الملعب وعلي موسيماني أن يلعب فقط على الفوز، كل مباراة ينتصر خلالها الأهلي تربك حسابات المنافس ويؤدي إلى اهتزاز نتائجه بشكل كبير".

ويمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة، ويبتعد في المركز الثالث عن الزمالك المتصدر بفارق 20 نقطة.

شادي محمد الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريكيلمي: الأرجنتين مرشحة للفوز بـ كوبا أمريكا طالما ميسي في الملعب 4 دقيقة | أمريكا
مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة بإفريقيا.. واستثناء للكاميرون 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سجل 61 هدفا في 87 مباراة.. ليستر سيتي يضم باستون داكا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شيفتشينكو: أتمنى أن يشجع جمهور إيطاليا منتخبنا أمام إنجلترا ساعة | يورو 2020
كايزر تشيفز لـ في الجول: لا مشاكل في عقود اللاعبين.. سنخوض النهائي بفريق كامل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير مغربي: إقصاء الوداد لا يعني نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير جنوب إفريقي: يوم حاسم لـ كايزر تشيفز.. 8 لاعبين تنتهي عقودهم اليوم 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مهاجم كايزر تشيفز السابق يحذر من بيع نوركوفيتش بعد مواجهة الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك