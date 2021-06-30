كانافارو: أرفض مقارنة منتخب إيطاليا بالجيل السابق.. وقادرون على إيقاف لوكاكو

رفض فابيو كانافارو أسطورة منتخب إيطاليا السابق مقارنة الجيل الحالي بجيل 2006 حامل لقب كأس العالم.

ويرى كانافارو أن الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي يستطيعان إيقاف روميلو لوكاكو.

ويلعب منتخب إيطاليا أمام بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020 مساء يوم الجمعة.

وقال كانافارو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "أحب كرة القدم التي يقدمها منتخب إيطاليا والنتائج التي يحققونها".

وتابع "لن تحافظ على سجلك بدون هزيمة في 31 مباراة إلا إذا كان هناك تناسق".

وشدد "نحن الآن على مفترق طرق، يجب أن نطابق أسلوب اللعب مع النتائج".

ونجح منتخب إيطاليا تحت قيادة روبرتو مانشيني الفوز في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات لكنه احتاج للوقت الإضافي للفوز على النمسا في ثمن النهائي.

وعن مقارنة الفريق بجيل 2006 قال كانافارو: "من فضلك لا تقعد مقارنات مع الماضي، هذا الفريق مشابه لنفسه، يتحسنون ويجب على الجميع أن يتعايشوا مع المجموعة والمدرب لخلق شيء فريد".

وتابع "يمكن لكيليني وبونوتشي إيقاف لوكاكو، لقد فعلوا ذلك من قبل في الدوري".

واختتم تصريحاته "التوتر يتصاعد وكل شيء يمكن أن يصبح أكثر تعقيدا بسرعة كبيرة وهناك حاجة أيضا إلى القليل من الحظ".