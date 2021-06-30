عبد الحفيظ يختار تشكيله التاريخي في مصر: الخطيب وأبو تريكة وصلاح وحسام حسن
الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 02:08
كتب : FilGoal
ما هو التشكيل التاريخي في مصر بالنسبة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي؟
وتحدث سيد عبد الحفيظ لقناة "النهار" وجاءت اختياراته كالتالي:
في حراسة المرمى: ثابت البطل
وعلق عبد الحفيظ قائلا: "أحب عصام الحضري كثيرا وهو حارس تاريخي لكنني سأختار ثابت البطل"
في الدفاع: ربيع ياسين- وائل جمعة- إبراهيم يوسف- إبراهيم حسن
وأضف "في الظهير الأيسر شعرت بالحيرة بين ربيع ياسين وأحمد رمزي ولكنني سأختار ربيع ياسين".
في الوسط الدفاعي: هادي خشبة
في الوسط الهجومي: علاء ميهوب- محمد أبو تريكة
وأتم "علاء ميهوب كان مثل أعلى لي ولاعب متكامل".
في الهجوم: حسام حسن- محمود الخطيب- محمد صلاح
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