عبد الحفيظ يختار تشكيله التاريخي في مصر: الخطيب وأبو تريكة وصلاح وحسام حسن

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 02:08

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي وبيراميدز

ما هو التشكيل التاريخي في مصر بالنسبة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي؟

وتحدث سيد عبد الحفيظ لقناة "النهار" وجاءت اختياراته كالتالي:

في حراسة المرمى: ثابت البطل

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وعلق عبد الحفيظ قائلا: "أحب عصام الحضري كثيرا وهو حارس تاريخي لكنني سأختار ثابت البطل"

في الدفاع: ربيع ياسين- وائل جمعة- إبراهيم يوسف- إبراهيم حسن

وأضف "في الظهير الأيسر شعرت بالحيرة بين ربيع ياسين وأحمد رمزي ولكنني سأختار ربيع ياسين".

في الوسط الدفاعي: هادي خشبة

في الوسط الهجومي: علاء ميهوب- محمد أبو تريكة

وأتم "علاء ميهوب كان مثل أعلى لي ولاعب متكامل".

في الهجوم: حسام حسن- محمود الخطيب- محمد صلاح

عبد الحفيظ صلاح أبو تريكة حسام حسن الخطيب
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