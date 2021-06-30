حوار – عبد الحفيظ يتحدث عن عدم استفادة الأهلي من الفيديو.. الزمالك ولاعبي الأولمبي والدوري

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فريقه لم يستفد من تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري وأنه يتعرض لظلم تحكيمي.

وأجرى عبد الحفيظ حوارا مطولا مع قناة "النهار" وكل ما يلي على لسانه.

عن تقنية الفيديو

لأهلي لم يستفد من تقنية الفيديو في أي شيء، خلال 19 مباراة خضناها لم يتم استدعاء الحكم سوى مرة واحدة في لقاء غزل المحلة.

كما أنه في تلك المباراة لم يتم احتساب ركلة جزاء لمحمد هاني.

أزمة مع المنتخب الأولمبي؟

لا توجد مشكلة مع المنتخب الأولمبي نحن سنخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو وعلمت أن هناك سماح بالسفر لطوكيو يوم 18.

ولا توجد أزمة في انضمامهم ولكن بعد رأي المدير الفني، وهناك اتفاق على استكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي.

لاعبو الأهلي سيتواجدون مع الفريق حتى موعد نهائي دوري الأبطال، وبالطبع المنتخب يمثل مصر ويحتاج الجميع.

حكم نهائي الأبطال

حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا لن يخرج عن رضوان جيد وبكاري جاساما ومصطفى غربال وباملا تيسيما.

المنافسة على لقب الدوري

المنافسة في الدوري صعبة ولدينا عددا كبيرا من المباريات المؤجلة ولا داعي لأي توتر.

لسنا في حاجة لتعثر الزمالك والدوري في يد الأهلي.

كنا نحتاج لفترة الراحة التي حصلنا عليها قبل مواجهتي الترجي فكل اللاعبين شعروا بالملل من الكرة وبيتسو موسيماني مدرب الفريق كان هو صاحب فكرة الراحة الطويلة.

موسيماني كذلك كان صاحب فكرة استحواذ الأهلي على الكرة ضد الترجي في ملعب رادس وهو يمتلك ميزة التحضير للمباريات بشكل جيد ودراسة المنافس بشكل قوي جدا.

رسالة لجماهير الزمالك

أحترم الزمالك جدا كإدارة وجماهير، وأتمنى أن يسمعني كل زمالكاوي، والدليل على ذلك أن أقوى نهائي في إفريقيا عبر التاريخ هو الذي حدث بين الأهلي والزمالك الموسم الماضي، ولو سألت أي شخص هل تحب أن تتكرر تلك المواجهة أم تواجه فريق آخر؟ سيختار فريق آخر.

ما هي أسباب خروج الزمالك من إفريقيا الموسم الجاري؟ مباراة الترجي والمولودية، لكن كيف دخل الزمالك البطولة من الأصل؟ لأبين معدن الأهلي ومبدأ الأهلي، يوم 11 أكتوبر 2020 وقبل 6 أيام من مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بالدوري شبه رسميا أي تفكير في العالم سيختار اللعب بالبدلاء والهزيمة من بيراميدز تعني تأهله هو لدوري الأبطال.

قلنا لأنفسنا ليس لنا علاقة بمن يتأهل منهما نريد الفوز مهما حدث، وفي الدقيقة 30 طُرد منا عمرو السولية وقاتلنا كي نتجنب الهزيمة، ولو تعارض المصلحة مع المبدأ سأختار المبدأ، وتكرر الأمر في دوري الأبطال عام 2008 واحتاج الزمالك على ديناموز والأهلي على أسيك ونحن فزنا رغم ضمان التأهل لكن الزمالك لم يفز.

لا أعاير الزمالك بحديثي هذا بل أوضح الأصول في التفكير وأوضح طريقة تفكير الأهلي أنه لو تعارضت المصلحة مع المبادئ سأختار المبادئ.

من يصلح لمنصب مدير الكرة في الأهلي؟

محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ملائمون لمنصب مدير الكرة وسعد سمير كذلك وفكرة "الهزار" لا تمثل مشكلة محمد بركات كان كذلك، يمكن أن نخرج نتناول العشاء سويا وفي اليوم التالي لو تأخرت عن المران سأعاقبك، هذا شيء وهذا شيء آخر.

عن ديانج ورمضان صبحي وحسام عاشور

ماذا لو جاء عرض احتراف لديانج؟ أي عرض جيد يجب دراسته من قبل الجهاز الفني الأول وثم نحول الأمر للجنة الكرة ومجلس الإدارة، وأي فريق مثل الأهلي ينافس على البطولات يجب أن يجهز نفسه بقائمة قوية جدا تحسبا للظروف.

هل ظُلم حسام عاشور في طريقة رحيله عن الأهلي؟ أقدر عاشور جدا وله تاريخ جيد جدا مع الأهلي ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

هل تسبب شريف إكرامي في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز؟ لا أريد الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي كل لاعب يختار طريقه وهو حر في قراره، ما يحدث معي في الكرة يجعلني لا أتفاجأ كل يوم تحدث تغيرات جديدة.