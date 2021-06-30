الأولمبية: تسليم قوائم المشاركين في طوكيو 2 يوليو.. مصر قادرة على تحقيق 4 ميداليات

كشف شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية عن تسلم قوائم المشاركين في طوكيو يوم 2 يوليو بما فيها قائمة منتخب مصر لكرة القدم.

ويتوقع العريان أن تحقق مصر ما يقرب من 3 أو 4 ميداليات أولمبية خلال دورة ألعاب طوكيو المقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وقال العريان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مصر قادرة على تحقيق 3 أو 4 ميداليات، إذا حققنا أكثر من ذلك سيكون لدينا توفيق كبير وأقل من ذلك سيكون هناك عدم توفيق".

وكشف "أبرز الأسماء ستكون في لعبة الكاراتيه مثل جيانا فاروق وعلي الصاوي، هناك أيضا عزمي محيلبة في الرماية ورمضان درويش في الجودو فريدة عثمان في السباحة وأحمد الجندي في الخماسي الحديث وفريق الفروسية ولاعبو المصارعة وغيرهم".

وبالحديث عن قائمة كرة القدم أوضح "إذا وصل لاعب من الأهلي يوم 18 يوليو إلى طوكيو بعد نهائي إفريقيا فهو ملزم بإجراء 3 مسحات طبية قبل السفر بالإضافة إلى إجراءات احترازية أول 3 أيام يحدث فيها مسحات جديدة قبل الاختلاط بباقي البعثات لكن يمكنه التدريب".

وكشف "سيتم تسليم أسماء جميع اللاعبين المشاركين قبل 12 مساء يوم 4 يوليو بتوقيت اليابان أي 5 مساء ذلك اليوم بتوقيت مصر".

وتابع "اللجنة الأولمبية المصرية تتسلم أسماء جميع اللاعبين من الاتحادات المحلية يوم 2 يوليو من أجل استكمال إجراءاتنا".

واختتم تصريحاته "قبل إرسال الأسماء إلى طوكيو بما فيها قائمة كرة القدم".