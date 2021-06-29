اتحاد السلة يشرح عبر في الجول هدف لائحة التعاقدات للموسم الجديد.. وموقف الأندية

اختتم الاتحاد المصري لكرة السلة منافساته لموسم 2020 -2021 بعد تتويج الزمالك بلقب دوري السوبر.

وتوج الزمالك بلقب دوري السوبر بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 في سلسلة ماراثونية حتى أن اللقاء الفاصل تم فيه اللجوء لشوط إضافي.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن في ديسمبر الماضي لائحة جديدة للتعاقدات يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

اللائحة الجديدة

يتم تحديد عدد الصفقات المسموح بالتعاقد معها وفقا لترتيب كل فريق في الموسم المنقضي، على أن تتعاقد الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى مع خمسة لاعبين فقط بحد أقصى وأصحاب المراكز من 9 إلى 16 مع ستة لاعبين كحد أقصى.

وبعد نهاية الموسم فيأتي الزمالك في المركز الأول والاتحاد ثانيا بينما الجزيرة والأهلي في المركزين الثالث والرابع.

ووفقا للائحة سيسمح للزمالك بالتعاقد مع لاعب واحد فقط بدون رسوم التجاوز من بين الـ 5 لاعبين المتاحين، وفي حال أراد ضم لاعب أخر عليه دفع 4 ملايين جنيه رسوم تجاوز لصالح الاتحاد المصري واللاعب الثالث مقابل دفع 5 ملايين جنيه والرابع مقابل 6 ملايين جنيه والخامس 7 مليون جنيه.

أما الاتحاد السكندري فيسمح له بالتعاقد مع لاعبين اثنين بدون رسوم تجاوز أما الثلاثة الآخرين فمقابل رسوم تجاوز كما تم إيضاحها في حالة الزمالك.

بينما الأهلي والجزيرة فلكل منهما الحق في التعاقد مع 3 لاعبين بدون رسوم تجاوز.

ولكن من يستفيد من رسوم التجاوز؟ أوضح الاتحاد المصري وقتها عبر صفحته الرسمية أنه سيتم توزيعها بنسب معلنة وهي كالآتي

75% على باقي الأندية الموجودة (15 نادي) + 10% للمناطق + 10% للاتحاد المصري + 5% للجنة الحكام.

واستثنى الاتحاد المصري بعض الحالات من احتسابها ضمن التعاقدات المسموح بها دون رسوم التجاوز مثل التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو لاعب تحت السن من نادي أخر وقيده في الفريق الأول أو سفر لاعب إلى الخارج للدراسة والعودة مرة أخرى أو إعارة لاعب ناشئ وعودته في فترة لا تتجاوز موسمين.

لكن تلك اللائحة تسببت في تباين ردود الفعل حولها بين مرحب بالتجربة لتتقارب المستويات أكثر ولا يستحوذ فريق على اللاعبين المميزين ومعارض لأن ذلك يضعف من بطل الدوري.

تصريحات مصدر الاتحاد المصري وعصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي للاتحاد السكندري أجراها (هاني العوضي) وتصريح ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق الزمالك أجراه (إبراهيم رمضان) وتصريح رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي أجراه (حسام نور الدين)

موقف الأندية

تواصل FilGoal.com مع أندية الزمالك والاتحاد والأهلي كونهم ضمن المراكز الثلاثة الأولى والأكثر ضررا من لائحة التعاقدات.

كما تم إيضاح اللائحة في البداية فالزمالك لديه فرصة التعاقد مع لاعب واحد فقط دون رسوم تجاوز وبعد ذلك أي صفقة من الصفقات الأربعة التالية برسوم تجاوز.

وقال ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق سلة الزمالك: "بالنسبة لنا كجهاز فني غير راضيين عن القرار بالتأكيد".

وتابع "سيضعف ذلك من تدعيمات الفرق بالتأكيد خاصة إذا رحل منهم لاعبون كما سيكلف الأمر الكثير من الأموال حال دفع رسوم التجاوز".

وبسؤاله عن قرار النادي من اللائحة اختتم تصريحاته "هذا ليس قرار الجهاز الفني في النهاية ولكن مجلس الإدارة، ستجمعنا بهم جلسة لنقل وجهة نظرنا وبعدها الأمر متروك لهم".

وبالانتقال إلى الاتحاد السكندري المسموح له بإجراء صفقتين فقط دون رسوم تجاوز قال عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي: "تم الاجتماع بنا في شهر ديسمبر وتقديم المقترح لنا".

وأوضح "اتحاد السلة عرض علينا لائحة رسوم التجاوز وطريقة التعاقدات للموسم الجديد وطالبنا بالمناقشة بعد 10 أيام".

وشدد "فوجئنا في اليوم التالي بإرسال فاكس رسمي للأندية بتطبيق اللائحة دون الحصول على موافقة من الأندية أو الجمعية العمومية".

واختتم تصريحاته "بالطبع لا نوافق على اللائحة، الأندية الكبرى تعتمد على اللاعبين الكبار فماذا سيحدث عندما يعتزل لاعب؟ بالإضافة لابتزاز اللاعبين الذين تقترب عقودهم على الانتهاء أنديتهم للتعاقد بمبالغ أكبر".

وأخيرا تواصل FilGoal.com مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي وقال: "اللائحة ليست مفاجأة لنا وتم إخطار الأندية بالفعل في ديسمبر الماضي".

وتابع "نحترم اللوائح طالما جاءت عبر قنوات شرعية ومرت بخطوات قانونية، لكن عندما يكون لدينا تحفظ سنسلك المسار القانوني".

ويحق للنادي الأهلي التعاقد مع ثلاثة لاعبين دون رسوم تجاوز بالإضافة إلى 2 من اللاعبين برسوم تجاوز.

اتحاد السلة:

اتجه FilGoal.com للاتحاد المصري لكرة السلة للحديث عن لائحة الموسم الجديد.

وقال مصدر باتحاد السلة: "اللائحة تم إقرارها في ديسمبر قبل انطلاق المراحل الحاسمة في الدوري ولم يتم تحديدها لأندية بعينها".

وعن الفائدة من تلك اللائحة أوضح "نسعى للحفاظ على تقارب المستوى بين الأندية مما يجعل الدوري قويا ويعود بالفائدة على المنتخب أيضا".

وشدد مصدر اتحاد السلة "هدفنا أيضا استفادة الأندية بشكل أكبر بقاعدة الناشئين، ذلك سيساهم في زيادة خبرات اللاعبين الناشئين بالاحتكاك بشكل أكبر في دوري السوبر مما يفيد المنتخب".

وبسؤاله عن عدم إمكانية بعض الأندية لدفع رسوم التجاوز كشف "هناك حالات مستثناة مثل قيد ناشئ من نادي في قائمة الفريق الأول أو التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو تصعيد الناشئين".

وعن اللاعبين المنتهي تعاقدهم أو من يقرروا الاعتزال قال: "هذا لا يشمل اللائحة ومثلهم مثل المستغنى عنهم، من الممكن أن يعتزل لاعب ثم يعود الموسم المقبل مع نادي أخر".

واختتم تصريحاته "اعتمدنا اللائحة منذ فترة طويلة بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة".