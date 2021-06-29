اللجنة الأولمبية لـ في الجول: لا يوجد فقاعة في طوكيو.. والشناوي يستطيع اللحاق ببعثة مصر بعد نهائي إفريقيا

شرح شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل اليابان تجاه البعثات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال العريان لـFilGoal.com: "لا يوجد شيء اسمه فقاعة طبية في الأولمبياد في طوكيو، ولكن اليابان فرضت بعض الإجراءات الاحترازية تجاه الـ206 دولة المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف "اليابان وضعت مصر في المستوى الثاني لتصيف الدول من حيث انتشار فيروس كورونا مع بريطانيا".

وأكمل "بالتالي سيكون على أعضاء البعثة المصرية عمل مسحة طبية قبل السفر إلى طوكيو يوميا لمدة 3 أيام، وبعد الوصول سيتم عزل جميع أعضاء البعثة لمدة 3 أيام وخلالها أيضا يخضع الجميع لمسحة طبية يوميا وبعد نهاية هذه الفترة يسمح لهم بالخروج من العزل ومخالطة أشخاص آخرين بشكل طبيعي وخوض التدريبات".

وأتم تصريحاته "محمد الشناوي يستطيع السفر إلى طوكيو بعد خوض نهائي إفريقيا ولكنه سيخضع للإجراءات السابقة وسيتم عزله 3 أيام بشكل منفرد يخضع خلالها لمسحات طبية بشكل يومي، ولذلك سيتغيب عن مباراة منتخب مصر الأولى في الأولمبياد".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كل من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.