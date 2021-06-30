حدوته إسمعلاوية.. قصة مشجع يطوف العالم رفقه علم الدراويش

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 10:35

كتب : ياسر الشريف

أحمد شجيع مشجع إسمعلاوي

عبر رجل الأعمال أحمد شجيع عن عشقه للدراويش وشغفه الدائم بمتابعة مبارياته بشكل مستمر.

أحمد الشجيع دائم الطواف حول العالم واستخدم هذا في الدعاية السياحية لمصر ثم رفع علم الدراويش في كل مكان يزوره.

No description available.

أخبار متعلقة
محمد صبحي لـ في الجول: أنباء اعتزالي لزعزعة استقرار الإسماعيلي.. طموحنا يزيد مع كل فوز مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز حتى آخر مباراة في الدوري هدفنا ما لم يفعله إلا الزمالك.. الإسماعيلي يهزم سموحة ويتقدم 4 مراكز إيهاب جلال: الإسماعيلي مازال أمامه الكثير

وقال شجيع في حوار مع المركز الإعلامي لنادي الإسماعيلي: "عشقي الأول الإسماعيلي ودائما ما احرص على رفع علمه في كل دول العالم التي اقوم بزيارتها بسبب طبيعة عملي".

وتابع " الفريق استعاد شخصيته تحت قيادة إيهاب جلال وبات أحد أفضل الأندية في مصر وقادر على المنافسة في المواسم المقبلة على الألقاب".

No description available.

واستمر المشجع الذي ينتمي لمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية "أشجع الدراويش منذ الصغر واعشق محمد فضل منذ انتقاله للإسماعيلي واتذكر كثيرا هدفاه اللذان سجلهما في شباك الأهلي خلال المواجهة التي انتهت بانتصار الدراويش بثلاثية في أعقاب عودة المنافس من كأس العالم للأندية في اليابان ".

وأتم "افتخر دائما بانتمائي للدراويش وانوي في الفترة المقبلة رفع علمه في ٣٠ مدينة حول العالم يمثلون ٩ دول في أربع قارات حول العالم".

No description available.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 26 مباراة.

الإٍسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريكيلمي: الأرجنتين مرشحة للفوز بـ كوبا أمريكا طالما ميسي في الملعب 3 دقيقة | أمريكا
مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة بإفريقيا.. واستثناء للكاميرون 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سجل 61 هدفا في 87 مباراة.. ليستر سيتي يضم باستون داكا 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شيفتشينكو: أتمنى أن يشجع جمهور إيطاليا منتخبنا أمام إنجلترا ساعة | يورو 2020
كايزر تشيفز لـ في الجول: لا مشاكل في عقود اللاعبين.. سنخوض النهائي بفريق كامل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير مغربي: إقصاء الوداد لا يعني نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير جنوب إفريقي: يوم حاسم لـ كايزر تشيفز.. 8 لاعبين تنتهي عقودهم اليوم 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مهاجم كايزر تشيفز السابق يحذر من بيع نوركوفيتش بعد مواجهة الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك