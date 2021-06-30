حدوته إسمعلاوية.. قصة مشجع يطوف العالم رفقه علم الدراويش

عبر رجل الأعمال أحمد شجيع عن عشقه للدراويش وشغفه الدائم بمتابعة مبارياته بشكل مستمر.

أحمد الشجيع دائم الطواف حول العالم واستخدم هذا في الدعاية السياحية لمصر ثم رفع علم الدراويش في كل مكان يزوره.

وقال شجيع في حوار مع المركز الإعلامي لنادي الإسماعيلي: "عشقي الأول الإسماعيلي ودائما ما احرص على رفع علمه في كل دول العالم التي اقوم بزيارتها بسبب طبيعة عملي".

وتابع " الفريق استعاد شخصيته تحت قيادة إيهاب جلال وبات أحد أفضل الأندية في مصر وقادر على المنافسة في المواسم المقبلة على الألقاب".

واستمر المشجع الذي ينتمي لمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية "أشجع الدراويش منذ الصغر واعشق محمد فضل منذ انتقاله للإسماعيلي واتذكر كثيرا هدفاه اللذان سجلهما في شباك الأهلي خلال المواجهة التي انتهت بانتصار الدراويش بثلاثية في أعقاب عودة المنافس من كأس العالم للأندية في اليابان ".

وأتم "افتخر دائما بانتمائي للدراويش وانوي في الفترة المقبلة رفع علمه في ٣٠ مدينة حول العالم يمثلون ٩ دول في أربع قارات حول العالم".

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 26 مباراة.