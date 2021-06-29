ساوثجيت: كنت أعلم إن لم تنجح تعديلاتي فأنا ميت.. والأجواء كانت رائعة في ويمبلي

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 22:32

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

اعترف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بقلقه من فشل تعديل خطته أمام ألمانيا.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020 بعد الفوز على ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كان اللاعبون هائلين تماما وأدوا مباراة كبيرة بالطريقة الصحيحة".

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وتابع "المشجعون أيضا كانوا رائعين، حضر فقط 40 ألف لكن الأجواء كانت رائعة في ويمبلي".

وشدد "اعتقد أنه كانت فترة عصر رائعة وتحدثنا عن توفير المتعة لهم".

وكشف ساوثجيت "أنت تعلم أن غيرت من خطتك واخترت أفرادا معينين بدلا من آخرين وساء الأمر، فأنت ميت".

وأضاف "كان علينا التصرف بالطريقة التي نؤمن بها، أردنا ضغوطا شديدة في جميع أنحاء الملعب وشعرنا أنها الطريقة الصحيحة للقيام بذلك".

واختتم تصريحاته "كان على هاري كين ورحيم سترلينج إثبات خطأ من انتقدوم وكانا رائعين وساهما في حسم اللقاء".

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