تاكيس جونياس يقود مران بيراميدز لأول مرة

قاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز أول تدريباته اليوم على رأس القيادة الفنية للفريق بعدما تولى المهمة مؤخرا خلفا للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وأعلن بيراميدز رحيل أروابارينا عن تدريب الفريق بالتراضي، وتعاقد بدلا منه مع اليوناني تاكيس جونياس.

وعقد المدير الفني الجديد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب طالبهم خلالها بنسيان الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم من مباريات مهمة في الدوري وكأس مصر.

مشددا على أن يثق في قدراتهم وأنهم الأفضل في مصر وبإمكانهم تعديل المسار والانطلاق نحو الهدف المنشود.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الأهلي we السلام في إطار الجولة 27 لمباريات الدوري الممتاز.

وودع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الإفريقية من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي بعد الخسارة بركلات الترجيح.