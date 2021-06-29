كرة يد - ريمونتادا لم تكتمل.. مصر تخسر أمام إسبانيا وديا استعداد لـ طوكيو

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام إسبانيا وديا بنتيجة 29-30 ضمن معسكر الفريق في إسبانيا.

ونجح الفراعنة في تقديم مستوى جيد بالأخص في الشوط الثاني بعد تحويل تأخرهم بفارق ستة أهداف إلى تقدم 27-26.

لكن نجحت خبرة منتخب إسبانيا صاحب برونزية بطولة العالم 2021 الأخيرة في حسم اللقاء في النهاية 30-29.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كرواتيا بنتيجة 31-28 أمس الإثنين ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب اليد إلى فرنسا عقب الانتهاء من معسكر إسبانيا، ومواجهة منتخب الديوك يوم 5 يوليو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

وتستضيف مدينة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين في فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، والتي ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.