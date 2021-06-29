بيكفورد: أظهرنا شخصية إنجلترا القوية ضد ألمانيا

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 22:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوردان بيكفورد

"

وفاز منتخب إنجلترا على بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في إنجلترا في دور الـ 16 من يورو 2020.

وقال بيكفورد في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة جدا ومعقدة، ولكننا أظهرنا القوة".

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 - ساكا في هجوم إنجلترا.. وفيرنر يقود ألمانيا لاعب ألمانيا السابق: سنهزم إنجلترا.. منافس أسهل من المجر وفرنسا والبرتغال القاتل الرحيم

واستمر "دافعنا كفريق وكانت لدينا الجودة في الأمام لاستغلال الفرصة، وأيضا عندما ضغطوا علينا في عشر دقائق، ولكن الجميع قام بعمله وحافظنا على نظافة الشباك والأن يجب علينا أن نستعد ليوم السبت".

وتابع "لبينا النداء وحافظنا على شباكنا نظيفة على الرغم من تغييرنا لخطة اللعب، وهذا يظهر شخصية الفريق، خصوصا أمام منتخب قوي كألمانيا لا يتوقف عن الضغط".

وأتم "الجماهير شيء لا يصدق 45 ألف مشجع، شعرنا أن الملعب ممتلء عن آخره، والجميع كان يشجع بقوة".

ويلتقي منتخب إنجلترا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا.

وستقام المباراة على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا يوم السبت 3 يوليو.

يورو 2020 إنجلترا بيكفورد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساوثجيت: كنت أعلم إن لم تنجح تعديلاتي فأنا ميت.. والأجواء كانت رائعة في ويمبلي 12 دقيقة | يورو 2020
بيكفورد: أظهرنا شخصية إنجلترا القوية ضد ألمانيا 17 دقيقة | يورو 2020
لوف: مولر يسجل تلك الفرص دائما.. وعلينا أن نتوقع الأفضل في 2024 18 دقيقة | يورو 2020
تاكيس جونياس يقود مران بيراميدز لأول مرة 38 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - ريمونتادا لم تكتمل.. مصر تخسر أمام إسبانيا وديا استعداد لـ طوكيو ساعة | رياضات أخرى
رئيس الزمالك ينفي إيقاف أوباما ساعة | الدوري المصري
شجار عائلي في منتخب فرنسا بعد الخروج من اليورو ساعة | يورو 2020
سكاي: بينيتيث وافق على تدريب إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك