بيكفورد: أظهرنا شخصية إنجلترا القوية ضد ألمانيا

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وفاز منتخب إنجلترا على بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في إنجلترا في دور الـ 16 من يورو 2020.

وقال بيكفورد في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة جدا ومعقدة، ولكننا أظهرنا القوة".

واستمر "دافعنا كفريق وكانت لدينا الجودة في الأمام لاستغلال الفرصة، وأيضا عندما ضغطوا علينا في عشر دقائق، ولكن الجميع قام بعمله وحافظنا على نظافة الشباك والأن يجب علينا أن نستعد ليوم السبت".

وتابع "لبينا النداء وحافظنا على شباكنا نظيفة على الرغم من تغييرنا لخطة اللعب، وهذا يظهر شخصية الفريق، خصوصا أمام منتخب قوي كألمانيا لا يتوقف عن الضغط".

وأتم "الجماهير شيء لا يصدق 45 ألف مشجع، شعرنا أن الملعب ممتلء عن آخره، والجميع كان يشجع بقوة".

ويلتقي منتخب إنجلترا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا.

وستقام المباراة على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا يوم السبت 3 يوليو.