رئيس الزمالك ينفي إيقاف أوباما

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ما تردد حول إيقاف يوسف إبراهيم "أوباما" بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر للمقاصة وغياب عن مواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح حسين لبيب في بيان نُشر عبر موقع الزمالك الرسمي اليوم الثلاثاء أنه لم يتخذ أي قرار بشأن إيقاف أوباما وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق.

كما أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أنه لم يصدر أي قرار بشأن فريق الكرة بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وشدد في الوقت ذاته أن كارتيرون لم يطلب إيقاف أوباما وأن اللاعب حصل على الإنذار بدون تعمد واصفا إياه بأحد أبناء الزمالك المخلصين.

وأكد لبيب أن الهدف من تلك الأنباء زعزعة استقرار الزمالك الذي يتصدر جدول الدوري.