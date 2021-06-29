شجار عائلي في منتخب فرنسا بعد الخروج من اليورو

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 21:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

رابيو فرنسا

أقصيت فرنسا من يورو 2020 في أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن، ولكن أزمة المنتخب الفرنسي تعدت اللاعبين والجهاز الفني، وامتدت إلى الاشتباك اللفظي تحديدا بين عائلات اللاعبين بعد المباراة.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا
يورو 2020

وفاز منتخب سويسرا على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في دور الـ16 من يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب ناسيونالا أرينا في رومانيا.

الاشتباك اندلع تحديدا بين والدة أدريان رابيو وعائلة بول بوجبا، وأيضا والد كيليان مبابي.

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وفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن الأزمة قد بدأت بعد إطلاق الحكم لصافرة نهاية الوقت الأصلي.

وبدأت المشكلة بتوجه والدة رابيو إلى عائلة بوجبا لتخبرهم بأن بول هو السبب في هدف التعادل لمنتخب سويسرا لأنه خسر الكرة، متسائلة عن كيفية خسارته للكرة في الدقائق الأخيرة لترتد الكرة بالهدف الثالث.

وظلت والدة رابيو وعائلة بوجبا يتبادلون الاشتباك اللفظي لفترة من الوقت، ورد أقارب بوجبا بذكر أخطاء رابيو حتى طلب الأمن منهم الهدوء.

ولكن والدة رابيو لم تتوقف عند ذلك الحد، فبعد نهاية المباراة توجهت إلى والد كيليان مبابي وعاتبته على إضاعة لاعب باريس سان جيرمان لركلة الترجيح الأخيرة.

كما طلبت من والد مبابي إعادة تربيته وجعله أقل غطرسة كما وصفته، وأخذت في مهاجمة مبابي والصحافة الفرنسية، بسبب الطريقة التي تعامل بها اللاعب صاحب الـ 21 عاما.

لم تكن مشكلة والدة رابيو والتي تعمل كوكيلته أيضا هي الأولى منذ بداية مسيرة لاعب الوسط الفرنسي، إذ أنها ظهرت في بعض التصرفات والتصريحات الغريبة من قبل.

والدة رابيو كانت دائما ما تتحكم في مسيرة اللاعب منذ بدايته مع مانشستر سيتي على مستوي الناشئين، عندما قررت سحب اللاعب وإرساله لباريس سان جيرمان لرؤيتها أن مستقبله سيكون أفضل في فرنسا.

وبعد انضمام اللاعب لنادي العاصمة الفرنسية، كانت تصر على ركوب القطار مع رابيو في رحلاته مع الفريق.

وبعد فترة من تصعيد اللاعب للفريق الأول رفضت أن يتدرب اللاعب مع فريق الرديف وهو ما كان يريده لوران بلان مدرب الفرق.

كمان أنها ضغطت على إدارة باريس سان جيرمان للموافقة على رحيل اللاعب ورفد عروض تمديد تعاقده من أجل الانمضام إلى يوفنتوس وحينها تحدثت أن رابيو يتدرب ولكنه كالسجين في باريس سان جيرمان.

كما أن رابيو نفسه قد افتعل بعض المشاكل في أوقات سابقة مثل كأس العالم 2018، حين اختاره ديدييه ديشامب مدرب فرنسا للقائمة الاحتياطية تحسبا لإصابة أي من اللاعبين، ولكن رابيو خرج للإعلام وقال إنه يفضل مشاهدة البطولة من المنزل على أن يكون في تلك القائمة.

انضم رابيو لصفوف يوفنتوس في 2019، وشارك في تلك الفترة في 84 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة أخرين.

وساهم في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

فرنسا رابيو مبابي بوجبا يورو 2020
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