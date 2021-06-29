انتهت يورو 2020 – السويد (1) - (2) أوكرانيا.. انتصار تاريخي لكتيبة شيفتشينكو

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

إيميل فورسبرج - السويد وأوكرانيا - يورو 2020

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نهاية المباراة بانتصار أوكرانيا بهدفين لهدف.

ق120+3: جوووووووووووووووووووووووووول اوكرانيا تخطف الانتصار القاتل برأسية من أرتيم دوفبيك.

ق99: طرد مباشر بعد اللجوء للفيديو للاعب السويد ماركوس دانيلسون لتدخله بقوة على قدم آرتيم بيسدين.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق69: العاااارضة تحرم فورسبرج من هدف رائع والنتيجة مازالت تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق66: تسديدة يسارية رائعة من ديان كولوسيفسكي لكن حارس أوكرانيا تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق57: يا ربااااااه القائم الأيمن لمرمى السويد يحرم فورسبرج من هدف ثاني لمنتخب السويد.

ق55: يا رباااه سيرهي سيدورتشوك كاد يسجل هدفا ثانيا لأوكرانيا لكن القائم الأيسر وقف حائلا أمام تسديدته.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق43: جووووووووووووول فورسبرج يدرك هدف التعادل للسويد.

ق28: جووووووووول زينشينكو يسجل الهدف الأول لأوكرانيا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق15: لا يوجد فرص خطيرة حتى الآن وهدوء في مجريات المباراة.

انطلاق المباراة.

السويد أوكرانيا يورو 2020
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