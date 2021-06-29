القاتل الرحيم

قتل رحيم ستيرلينج منتخب ألمانيا وقاد منتخب بلاده إنجلترا للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفاز منتخب إنجلترا على ألمانيا بهدفين دون رد، في دور الـ16 ليورو 2020 في المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

منتخب إنجلترا نجح في فك عقدة ألمانيا وفاز عليه لأول مرة في ملعب ويمبلي.

ليتأهل لربع النهائي ويواجه الفائز من منتخبي السويد وأوكرانيا.

وينتقم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا من هزيمته أمام ألمانيا في نصف نهائي يورو 1996 بركلات الترجيح عندما أهدر الركلة الحاسمة.

الفوز جاء بقدم رحيم ستيرلينج الذي سجل هدف تقدم إنجلترا في الدقيقة 75 بعدما كان يظن الجميع أن التعادل سيستمر لأكثر من الوقت الأصلي.

ثم أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86، وهو أول هدف له مع إنجلترا في بطولات اليورو.

منتخب ألمانيا فشل للمباراة التاسعة على التوالي في الحفاظ على نظافة شباكه، بينما حافظ منتخب إنجلترا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في اليورو.

وصف المباراة

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بنشاط هجومي وانطلق كيميتش من الناحية اليمنى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع إنجلترا إلى ركنية.

واستمرت خطورة ألمانيا في الدقائق الأولى بعدما أرسل مولر تمريرة جعلت جروتسيكا في مواجهة المرمى لكن ديكلان رايس تدخل معه بقوة ليحصل منتخب ألمانيا على مخالفة أمام خط منطقة الجزاء، ورايس يحصل على بطاقة صفراء.

وجاء الدور على منتخب إنجلترا ليهدد مرمى ألمانيا بعدما انطلق رحيم ستيرلينج وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها نوير ببراعة.

وسيطر منتخب إنجلترا على اللعب واستمرت محاولاته لاختراق دفاع ألمانيا والوصول إلى مرمى نوير ولكن دون جدوى.

ورد الألمان بتمريرة رائعة من كاي هافرتز جعلت تيمو فيرنر في مواجهة مرمى بيكفورد لكنه سدد الكرة في جسد الحارس وأهدر فرصة التقدم للماكينات.

عادت السيطرة على الكرة مرة أخرى لمنتخب إنجلترا وفي الوقت بدل الضائع انطلق ستيرلينج متوغلا بين دفاعات ألمانيا لتصل الكرة إلى هاري كين الذي يقف أمام المرمى.

واستلم هاري كين الكرة بمراوغة مانويل نوير لتفتح الشباك أمامه، وقبل أن يسدد تدخل معه ماتس هوميلس ليبعد الكرة قبل أن يضعها قائد إنجلترا في الشباك.

وتضيع فرصة التقدم للإنجليز قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

بدأ منتخب ألمانيا الشوط الثاني بنشاط هجومي وسدد كاي هافرتز كرة مباشرة قوية بالقدم اليسرى وقبل أن تسكن الشباك تألق جوردان بيكفورد وأبعدها ببراعة إلى ركنية.

وسيطر منتخب ألمانيا على اللعب في محاولة لإحراز هدف التقدم، ولكن المحاولات لم تكتمل أمام دفاع الإنجليز وحارسه بيكفورد.

يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا أجرى التبديل الأول بنزول سيرجي جنابري بدلا من تيمو فيرنر.

ليرد ساوثجيت ويدفع بـ جاك جريليش بدلا من بوكايو ساكا.

هدف رحيم

وانطلق منتخب إنجلترا بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى لوك شاو ناحية اليسار، ليرسل عرضية أرضية قابلها رحيم ستيرلينج بتسديدة ووضع الكرة في شباك مانويل نوير مسجلا هدف إنجلترا الأول.

بعد الهدف كاد منتخب ألمانيا أن يسجل التعادل بعدما فقد رحيم ستيرلينج الكرة في وسط الملعب وينفرد مولر بالمرمى.

لكن مهاجم بايرن ميونيخ سدد الكرة ومرت جوار قائم جوردان بيكفورد وأهدر بغرابة فرصة التعادل لمنتخب ألمانيا.

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هدف لإنكلترا!!!!!!!



رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/eGJmCmpO6Y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

ضربة قاتلة

وأثناء محاولات ألمانيا لإحراز التعادل نجح لوك شاو في خطف الكرة في وسط الملعب ومررها إلى البديل جاك جريليش ناحية اليسار.

وبدوره أرسل جريليش عرضية بالقدم اليسرى على رأس هاري كين قائد إنجلترا ليضعها في شباك نوير مسجلا الهدف الثاني للإنجليز ويقتل المباراة.

ويعد الهدف هو الأول لهاري كين في بطولات اليورو مع منتخب إنجلترا.

بعد الهدف دفع يواكيم لوف بالثنائي إيمري تشان وليروي ساني بدلا من ماتياس جينتر وروبين جوسينس.

وشارك أيضا جوردان هيندرسون في وسط ملعب إنجلترا بدلا من ديكلان رايس.

وفي الوقت بدل الضائع شارك جمال موسيلا بدلا من توماس مولر في التبديل الأخير لمنتخب ألمانيا.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز إنجلترا وتأهل الأسود الثلاثة إلى ربع النهائي.























































































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