أروابارينا يجتمع بـ جونياس ويتمنى له التوفيق مع بيراميدز

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - تاكيس جونياس - بيراميدز

عقد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق بيراميدز جلسة ودية مع اليوناني تاكيس جونياس المدرب الجديد.

وتواجد أروابارينا في النادي لتوديع الجهاز المعاون واللاعبين بعد قرار رحيله بالتراضي.

وكشف نادي بيراميدز عن حرص أروابارينا على التوجه لغرفة جونياس وعقد معه جلسة لعدة دقائق وتمنى له التوفيق في مهمته.

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وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن بيراميدز فريق كبير صاحب إمكانيات هائلة وإدارة قوية ويضم مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر.

وأشاد أروابارينا في حديثه مع جونياس بإدارة بيراميدز مؤكدا أن الإدارة توفر كل الدعم للفريق والجهاز الفني وكان سعيدا بالتعامل معهم.

وكشف أروابارينا عن استمراره في التواصل ومتابعة الفريق خلال المرحلة المقبلة ويتمنى أن يحقق بيراميدز أهدافه.

وكان يأمل أروابارينا خلال وجوده على تقديم المطلوب وتحقيق الهدف ولكن النتائج لم تخدمه رغم دعم الإدارة.

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