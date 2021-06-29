كأس العرب للشباب – مصر إلى نصف النهائي بثلاثية في طاجكستان

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس العرب للشباب بعدما فاز على طاجكستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز أهداف منتخب مصر كل من أحمد شريف، وأحمد حواش، ويوسف محمد.

التشكيل:

عاد أحمد نادر السيد لحراسة مرمى منتخب مصر، بينما قاد خط الهجوم يوسف محمد هداف المنتخب.

تقدم أحمد شريف في الدقيقة الـ 27 بعدما انفرد ووضع الكرة بهدوء في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 37 أضاف أحمد حواش الهدف الثاني برأسية قوية، مستغلا عرضية من عبد الغني محمد.

وأنهى يوسف محمد ثلاثية مصر في الدقيقة الـ 48 برأسية أخرى وضعها على يسار الحارس.

وارتفع رصيد يوسف محمد للهدف الرابع في البطولة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف محمد راديد لاعب المغرب صاحب الخمسة أهداف.

ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي أمام الفائز من مباراة السنغال والسعودية.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم السبت 3 يوليو على استاد القاهرة الدولي.