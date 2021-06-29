الأهلي يغلق مرانه قبل مواجهة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للأهلي إغلاق مرانه أمام وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز الخميس المقبل.

وألقى الجهاز الفني محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل المران وخاض الجميع تدريبات استشفائية وبدنية متنوعة.

ويستضيف الأهلي منافسه بيراميدز يوم الخميس المقبل في ملعب الأهلي WE السلام في الجولة 27 من الدوري.

وكان الأهلي فاز على الترجي التونسي يوم السبت الماضي بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدور بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

فيما يأتي بيراميدز تاسعا بـ34 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.