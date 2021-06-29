الأهلي يكشف مدة غياب وليد سليمان بسبب الإصابة

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 18:50

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي - سموحة

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي لكرة القدم عن تعرض وليد سليمان لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أبو عبلة عن حاجة وليد سليمان لفترة علاج تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "وليد سليمان تعرض لتمزق في العضلة الخلفية".

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وتابع "يحتاج وليد سليمان لفترة علاج تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

وبالتالي فالأقرب غياب وليد سليمان عن مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 17يوليو في المغرب.

وأوضح "تعرض وليد سليمان للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي".

واختتم تصريحاته "الآشعة كشفت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لكن بعيدا عن موضع إصابته القديمة".

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد راحة أمس التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

وأجرى الفريق مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز مساء الخميس ضمن منافسات الدوري المصري.

الأهلي وليد سليمان
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