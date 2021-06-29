الضرائب تحجز على راتب أنشيلوتي مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن طلب مصلحة الضرائب في إسبانيا من ريال مدريد الحجز على راتب كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد للنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الحجز هو تسوية ديون قديمة على المدرب تقدر بمليون و400 ألف يورو، كما وجهت المحكمة تهمة التهرب الضريبي له وسيتعين عليه الإدلاء بشهادته في 23 يوليو.

وأكدت وزارة الخزانة الإسبانية أن المدرب الإيطالي لم يعلن بشكل صحيح عن دخله وحقوق صوره في فترة عمله الأولى مع ريال مدريد بين عامي 2013 و2015، وتقول النيابة أن أنشيلوتي تصرف بنية التهرب الضريبي.

وتكمن مشكلة أنشيلوتي في توجيه كل دخله من خلال شركة إنجليزية أسسها أثناء فترة تدريبه لتشيلسي.

وكان أنشيلوتي قد تولى القيادة الفنية لريال مدريد في الفترة ما بين 2013 و2015، وتمكن خلال تلك الفترة من التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا.

وأعلن ريال مدريد عن تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا جديدا للفريق قادما من إيفرتون الإنجليزي، خلفا لزين الدين زيدان مدرب الفريق السابق، والذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الماضي.