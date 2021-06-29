مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول رفض ضم صلاح للأولمبياد.. وموقف الشناوي ومصطفى محمد

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 18:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

رفض ليفربول انضمام محمد صلاح لقائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –رفض ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "محمد صلاح خارج الأولمبياد".

وأضاف "ليفربول رفض انضمام صلاح ومن الصعب إقناع النادي الإنجليزي".

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وعن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي قال المصدر: "مازالت المخاطبات الرسمية مستمرة بين اتحاد الكرة والنادي التركي بشأن ضم مصطفى".

وبسؤاله عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قال: "هناك محاولات من اتحاد الكرة مع اللجنة الأولمبية للحصول على استثناء للشناوي بشأن دخوله للفقاعة متأخرا".

وأوضح "الشناوي سيكون في المغرب مع الأهلي ليخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل وآخر معاد لدخول الفقاعة هو يوم 18 يوليو".

وأردف "وهناك 13 ساعة للسفر وفارق توقيت يصل لأكثر من 7 ساعات لصالح اليابان لذا حتى لو تحرك الشناوي بعد نهاية المباراة مباشرة سيكون موعد دخول الفقاعة انتهى، لذا نحاول الحصول على استثناء".

وبسؤاله عن هل حسم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمته أجاب "حتى الآن لم يحدث وهو يضع الآن اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عنها رسميا غدا الأربعاء".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كل من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

مصر الأولمبي صلاح الشناوي مصطفى محمد
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