جونياس مديرا فنيا لـ بيراميدز

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعيين تاكيس جونياس مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة وتوجيه الشكر للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ويقود جونياس فريق بيراميدز أمام الأهلي في المباراة المقرر لها مساء الخميس.

وكانت أخر مباريات أروابارينا مع بيراميدز ضد الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتي ودعها الفريق المصري بركلات الترجيح.

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وسبق لجونياس التدريب في مصر، حيث قاد وادي دجلة في يوليو 2018، ولعب معهم في 54 مباراة فاز في 15 منهم، وتعادل مثلهم، وخسر 24 مباراة.

وأنهى جونياس الدوري مع دجلة في الموسم قبل الماضي بالمركز العاشر، قبل أن يرحل عنهم في الموسم الماضي وهو في المركز الـ 17 قبيل انتصاف الموسم.

ولم يتول جونياس قيادة أي فريق منذ الرحيل عن وادي دجلة في فبراير 2020.

ويرحل أروابارينا عن قيادة بيراميدز بعد 37 مباراة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ 45 عاما تولى تدريب بيراميدز مطلع هذا الموسم، وقاده لنصف نهائي البطولة القارية التي أنهاها الفريق وصيفا الموسم الماضي، رفقة من خلفه أروابارينا، الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

وفي الدوري، لعب أروابارينا 22 مباراة فاز في 8 فقط، وتعادل 10 مرات، وخسر 4 مرات.

وإجمالا، قاد أروابارينا الفريق في 37 مباراة فاز في 18 وتعادل 12 وخسر 7.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في الدوري بـ 34 نقطة، إلا أنه لم يلعب سوى 22 مباراة.

ويواجه بيراميدز فريق الأهلي يوم الخميس المقبل.

بيراميدز أروابارينا
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