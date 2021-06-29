تشكيل يورو 2020 - ساكا في هجوم إنجلترا.. وفيرنر يقود ألمانيا

أعلن منتخبا إنجلترا وألمانيا تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي يورو 2020.

واختار المدرب جاريث ساوثجيت الاعتماد على بوكايو ساكا في هجوم إنجلترا مع هاري كين ورحيم ستيرلينج.

بينما دفع يواخيم لوف مدرب ألمانيا بالثنائي ليون جورتسكا وتوماس مولر وتيمو فيرنر بدلا من ليروي ساني وإلكاي جوندوجان وسيرج جنابري.

وجاء تشكيل إنجلترا:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج

بينما تشكيل ألمانيا:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر

الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش

الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر

والفائز من الفريقين سيلعب ضد السويد أو أوكرانيا يوم السبت في الدور ربع النهائي.

وتسعى ألمانيا للتتويج باللقب للمرة الرابعة بعدما فازت بالبطولة في 1972 و1980 و1996.

بينما إنجلترا لا تزال تبحث عن لقبها القاري الأول.