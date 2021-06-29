خبر في الجول – اتفاق بين جونياس وبيراميدز لخلافة أروابارينا

اتفق نادي بيراميدز مع اليوناني تاكيس جونياس على خلافة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في تدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com من أكثر من مصدر مقرب من الاتفاق، أنه تم بالفعل، وأنه من المحتمل أن يقود جونياس مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وسبق لجونياس التدريب في مصر، حيث قاد وادي دجلة في يوليو 2018، ولعب معهم في 54 مباراة فاز في 15 منهم، وتعادل مثلهم، وخسر 24 مباراة.

وأنهى جونياس الدوري مع دجلة في الموسم قبل الماضي بالمركز العاشر، قبل أن يرحل عنهم في الموسم الماضي وهو في المركز الـ 17 قبيل انتصاف الموسم.

ولم يتول جونياس قيادة أي فريق منذ الرحيل عن وادي دجلة في فبراير 2020.

وفي المقابل، علم FilGoal.com في وقت سابق أن إدارة بيراميدز استقرت على توجيه الشكر لأروابارينا.

ومن المنتظر أن يحصل أروابارينا على قيمة الشرط الجزائي في عقده، قبل إعلان النادي رحيل المدرب بشكل رسمي وتعيين جونياس.

صاحب الـ 45 عاما تولى تدريب بيراميدز مطلع هذا الموسم، وقاده لنصف نهائي البطولة القارية التي أنهاها الفريق وصيفا الموسم الماضي، رفقة من خلفه أروابارينا، الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

وفي الدوري، لعب أروابارينا 22 مباراة فاز في 8 فقط، وتعادل 10 مرات، وخسر 4 مرات.

وإجمالا، قاد أروابارينا الفريق في 37 مباراة فاز في 18 وتعادل 12 وخسر 7.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في الدوري بـ 34 نقطة، إلا أنه لم يلعب سوى 22 مباراة.

ويواجه الفريق الأهلي يوم الخميس المقبل.