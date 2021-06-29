تقرير هولندي: فرص بقاء دي بور كمدير فني للمنتخب "ضئيلة"

يجري الاتحاد الهولندي لكرة القدم محادثات مع فرانك دي بور لمناقشة مستقبله كمدرب للمنتخب، بعد الإقصاء المخيب من يورو 2020.

وأقصى منتخب التشيك نظيره الهولندي من ثمن نهائي يورو 2020 بنتيجة 2-0.

وبحسب موقع "Nos" الهولندي فأن فرص بقاء دي بور ضئيلة كمدير فني لمنتخب هولندا.

وتجنب دي بور الرد على الأسئلة التي تتعلق بمستقبله بعد الخروج المخيب للآمال، إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة التشيك: "لست بحاجة للإجابة على ذلك الآن".

وأضاف "سأفكر في الأمر بهدوء أولا، لكن في الوقت الحالي ما زلت مليئا بالعواطف. هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ القرارات".

وتولي دي بور مهمة تدريب هولندا خلفا لرونالد كومان الذي رحل من أجل تدريب برشلونة عقب قيادة المنتخب البرتقالي للتأهل لنهائيات اليورو.

دي بور البالغ 51 عاما قاد هولندا في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 3.

وستخوض الطواحين أول مباراة دولية في الأول من سبتمبر المقبل بمواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب هولندا قد بدأ التصفيات بالخسارة من تركيا بنتيجة 3-2 ثم فاز على لاتفيا وجبل طارق.