تقرير هولندي: فرص بقاء دي بور كمدير فني للمنتخب "ضئيلة"

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 14:22

كتب : FilGoal

فرانك دي بور

يجري الاتحاد الهولندي لكرة القدم محادثات مع فرانك دي بور لمناقشة مستقبله كمدرب للمنتخب، بعد الإقصاء المخيب من يورو 2020.

وأقصى منتخب التشيك نظيره الهولندي من ثمن نهائي يورو 2020 بنتيجة 2-0.

وبحسب موقع "Nos" الهولندي فأن فرص بقاء دي بور ضئيلة كمدير فني لمنتخب هولندا.

أخبار متعلقة
دي بور: دومفريس لن يتأثر بشائعات انتقاله لناد جديد دي بور: إيطاليا أكثر الفرق التي أثارت إعجابي في يورو 2020.. وألمانيا قدمت الأداء المثالي هولندا - كيف يهاجم دي بور.. وتأثير غياب فان دايك مؤتمر دي بور: دي ليخت لن يشارك ضد أوكرانيا.. وهذا تعليقي على رسالة الجماهير

وتجنب دي بور الرد على الأسئلة التي تتعلق بمستقبله بعد الخروج المخيب للآمال، إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة التشيك: "لست بحاجة للإجابة على ذلك الآن".

وأضاف "سأفكر في الأمر بهدوء أولا، لكن في الوقت الحالي ما زلت مليئا بالعواطف. هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ القرارات".

وتولي دي بور مهمة تدريب هولندا خلفا لرونالد كومان الذي رحل من أجل تدريب برشلونة عقب قيادة المنتخب البرتقالي للتأهل لنهائيات اليورو.

دي بور البالغ 51 عاما قاد هولندا في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 3.

وستخوض الطواحين أول مباراة دولية في الأول من سبتمبر المقبل بمواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب هولندا قد بدأ التصفيات بالخسارة من تركيا بنتيجة 3-2 ثم فاز على لاتفيا وجبل طارق.

فرانك دي بور هولندا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – اتفاق بين جونياس وبيراميدز لخلافة أروابارينا 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير هولندي: فرص بقاء دي بور كمدير فني للمنتخب "ضئيلة" ساعة | يورو 2020
حوار في الجول – مدرب كايزر تشيفز في 2002: انتقام الأهلي بسبب هدفنا؟ علينا تحمل الخطأ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – اتجاه في بيراميدز لـ رحيل أروابارينا ساعة | الدوري المصري
موسيماني: لو أريد لورش لاعب أورلاندو سأطلب مباركة الرئيس أولا ساعة | ميركاتو
قبل مواجهتهما المرتقبة في يورو 2020.. هل تتذكر لقاء ألمانيا وإنجلترا في مونديال 2010؟ ساعة | اختبار في الجول
مهاب ياسر يكشف لـ في الجول: أغادر للانضمام لدوري الجامعات الأمريكي.. شكرا جمهور الزمالك ساعة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: فييرا يقترب من تدريب كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك