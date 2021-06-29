خبر في الجول – اتجاه في بيراميدز لـ رحيل أروابارينا

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 14:05

كتب : حامد وجدي

رودلفو أروابارينا المدير الفني بيراميدز

تتجه إدارة نادي بيراميدز لتوجيه الشكر للمدير الفني للفريق، رودولفو أروابارينا.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتجاها قويا داخل نادي بيراميدز، يميل لتوجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني أروابارينا، عقب الخروج من نصف نهائي الكونفدرالية ضد الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن يحصل أروابارينا على قيمة الشرط الجزائي في عقده، قبل إعلان النادي رحيل المدرب بشكل رسمي عقب مران الفريق اليوم في السادسة مساء.

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صاحب الـ 45 عاما تولى تدريب بيراميدز مطلع هذا الموسم، وقاده لنصف نهائي البطولة القارية التي أنهاها الفريق وصيفا الموسم الماضي، رفقة من خلفه أروابارينا، الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

وفي الدوري، لعب أروابارينا 22 مباراة فاز في 8 فقط، وتعادل 10 مرات، وخسر 4 مرات.

وإجمالا، قاد أروابارينا الفريق في 37 مباراة فاز في 18 وتعادل 12 وخسر 7.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في الدوري بـ 34 نقطة، إلا أنه لم يلعب سوى 22 مباراة.

ويواجه الفريق الأهلي يوم الخميس المقبل.

بيراميدز في الدوري رودولفو أروابارينا
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