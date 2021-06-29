موسيماني: لو أريد لورش لاعب أورلاندو سأطلب مباركة الرئيس أولا

نفى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن يكون طلب من النادي التعاقد مع تيمبينكوسي لورش مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تيمبينكوسي لورش النادي : أورلاندو بايرتس الأهلي

وقال موسيماني عبر تويتر:"هناك شائعات أن الأهلي يريد لورش".

وأضاف "لو أن هذا سيحدث، سأتصل أولا بالرئيس أطلب مباركته".

ولم يحدد موسيماني هل يقصد محمود الخطيب رئيس الأهلي أم إرفين كوزا رئيس أورلاندو بايرتس ونائب رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم ورئيس اللجنة التي نظمت مونديال 2010 في بلده.

وكتبت تقارير جنوب إفريقية أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما قد يرحل عن ناديه.

There are rumours going around that Al Ahly wants T Lorch.If that has to happen ,firstly I will humbly call the Chairman (Man of Honour), and ask for his blessings. ☠️ — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 29, 2021

وهو ما نفاه وكيل أعماله.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي ضد بيراميدز يوم الخميس في لقاء مرتقب في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بعشرين نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 8 لقاءات مؤجلة.