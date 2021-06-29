موسيماني: لو أريد لورش لاعب أورلاندو سأطلب مباركة الرئيس أولا

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

نفى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن يكون طلب من النادي التعاقد مع تيمبينكوسي لورش مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تيمبينكوسي لورش

النادي : أورلاندو بايرتس

الأهلي

وقال موسيماني عبر تويتر:"هناك شائعات أن الأهلي يريد لورش".

وأضاف "لو أن هذا سيحدث، سأتصل أولا بالرئيس أطلب مباركته".

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ولم يحدد موسيماني هل يقصد محمود الخطيب رئيس الأهلي أم إرفين كوزا رئيس أورلاندو بايرتس ونائب رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم ورئيس اللجنة التي نظمت مونديال 2010 في بلده.

وكتبت تقارير جنوب إفريقية أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما قد يرحل عن ناديه.

وهو ما نفاه وكيل أعماله.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي ضد بيراميدز يوم الخميس في لقاء مرتقب في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بعشرين نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 8 لقاءات مؤجلة.

موسيماني الأهلي لورش
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