مهاب ياسر يكشف لـ في الجول: أغادر للانضمام لدوري الجامعات الأمريكي.. شكرا جمهور الزمالك

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 13:41

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة

كشف مهاب ياسر نجم سلة الزمالك الصاعد، عن أنه سيغادر مصر خلال 20 يوما للانضمام لدوري الجامعات الأمريكي.

النجم اليافع كان محوريا في فوز الزمالك ببطولة إفريقيا BAL، ثم الفوز بدوري السوبر، ولكنه سيرحل للانضمام لجامعة إيست تينيسي East Tennessee في دوري الجامعات الأمريكي.

وقال ياسر لـ FilGoal.com: "بعد التتويج ببطولة دوري السوبر، والفوز ببطولة إفريقيا، أنا أسعد إنسان في الدنيا. سأفتقد جمهور الزمالك كثيرا، وأشكرهم على المساندة والحب والدعم".

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وأوضح "مباراة الاتحاد الخامسة في نهائي الدوري كانت المشاركة الأخيرة لي مع الزمالك. أغادر القاهرة بعد 20 يوما للانضمام لجامعة إيسترن تينيسي لمدة 4 سنوات في دوري الجامعات".

ويأمل ياسر أن ينضم بعد موسمين لأحد فرق دوري المحترفين الأمريكي NBA.

وأكمل ياسر "وصلتني عروضا من جالاتاسراي وفناربخشة في تركيا، ولكنني رفضت اللعب في أوروبا".

وأتم "فضلت الانتقال لدوري الجامعات الأمريكي لتحقيق هدفي الأسمى وهو الانضمام لـ NBA".

وحصد ابن الـ 19 ربيعا لقب أفضل ناشئ في بطولة إفريقيا BAL التي توج بها الزمالك.

مهاب ياسر سلة الزمالك
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