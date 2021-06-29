المقاصة لـ في الجول: عبد الجليل يخلف عظيمة في تدريب الفريق

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 12:56

كتب : حامد وجدي

محمد عبد الجليل

أعلن عصام سراج مستشار التسويق والاستثمار في نادي مصر للمقاصة، تصعيد محمد عبد الجليل رئيس قطاع الناشئين، ليدرب الفريق الأول.

وقال سراج لـ FilGoal.com: "تم تصعيد عبد الجليل لخلافة عظيمة في قيادة الفريق الأول".

وأتم "بقية الجهاز سيكون كما هو في منصبه".

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وفي المقابل، قال عبد الجليل لـ FilGoal.com: "سعيد بتصعيدي لتولي المهمة. الفريق يملك خامات مميزة والقادم سيكون أفضل".

عبد الجليل، الذي سبق له اللعب للأهلي والزمالك وبلدية المحلة، يبلغ من العمر 52 عاما.

وسبق لعبد الجليل تدريب مصر للمقاصة في 4 مباريات في موسم 2012/2013 وفاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر مباراتين.

وأعلن عظيمة أمس الإثنين استقالته من منصبه.

وتغلب الزمالك على مصر للمقاصة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال عظيمة عبر قناة أون تايم سبورتس: "أرحل عن فريق مصر للمقاصة عقب نهاية مواجهة الزمالك".

وأوضح "لم أتخذ القرار اليوم، لكن عقب مباراة المحلة، كنا نبحث عن استقرار مادي خلال أول ثلاثة أشهر ليحقق الفريق طموحاته".

وأضاف عظيمة "أشكر مجلس الإدارة بقيادة أحمد هويدي والرئيس السابق محمد عبد السلام وكل من عملت معه في النادي".

واختتم تصريحاته "بدون أي تفاصيل كانت الأزمة مالية، تشرفت بالعمل مع فريق كبير مثل مصر للمقاصة".

وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 36 في المركز السابع.

مصر للمقاصة محمد عبد الجليل في الدوري
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