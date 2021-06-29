إنبي: طفح الكيل.. نتعرض لأخطاء تحكيمية واضحة

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق إنبي

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عن غضبة إزاء قرارات الحكم في لقاء يوم الإثنين ضد المقاولون العرب الذي انتهى بهدف لمثله في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر عبر قناة أون تايم سبورتس:"الأمر زاد عن الحد، نتعرض لأخطاء تحكيمية واضحة من المفترض أن نتفاداها. تغاضى الحكم عن ركلتي جزاء مقابل ركلة جزاء للمقاولون غير صحيحة باعتراف خبراء التحليل".

ثم استدرك "لكن الحكم يفسر القانون بطريقته ليداري على خطئه، والله أعلم بالنوايا. في النهاية خسرت ثلاث نقاط وإهدار مجهود اللاعبين. وفي مباراتنا ضد غزل المحلة، الحكم طرد لاعبنا بعد 10 دقائق".

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وأضاف "نفرط في حقوقنا بالتغاضي والخوف من الكلام بشأن التحكيم. لا أريد الخوض في النوايا أو الحديث عن مؤامرات بل أتحدث فقط عن حق النادي، لابد أن يكون الحكم يليق بالدوري الممتاز".

وأتم "تقنية الفيديو مهمة جدا، خسرنا أمام أسوان في أسوان لعدم وجود الفيديو، إذا كانت التقنية موجودة لما خسرنا هذا اللقاء. ماذا نفعل بالشكوى، تقدمنا بـ30 شكوى ولم نجد استجابة".

ويحتل إنبي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة.

وسيلعب ضد بيراميدز يوم الأحد في الجولة 28 من البطولة.

إنبي الدوري المصري
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