سلة - إسلام سالم لـ في الجول: أجوستي مدرب رهيب جدا.. وشكرا لدعم جماهير الزمالك العظيمة

أوضح إسلام سالم لاعب فريق سلة الزمالك صعوبة الفوز على الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر.

وتغلب الزمالك على الاتحاد بنتيجة 84-80 في المباراة الفاصلة بعد اللجوء لشوط إضافي.

وقال إسلام سالم لـ FilGoal.com: "خمس مباريات كانوا في منتهي الصعوبة أمام الاتحاد، واستطعنا في النهاية الفوز بالبطولة، بعد الفوز ببطولة إفريقيا".

وأوضح "المباراة الخامسة بالتأكيد كانت صعبة، وبالتاكيد الأفضل والذي كان يومه ومعه التوفيق والاجتهاد هو الفائز، والحمد لله استطعنا بمجهود الجميع الفوز والتتويج".

وأردف "فريق الاتحاد فريق قوي ولديه مدرب على أعلى مستوى، ولكن نحن كنا الأفضل وتوجنا ببطولة الدوري عن جدارة، بعد تقديم اداء فني على أعلى مستوى، وقراءة الخصم بأفضل شكل، واللعب على أفضل اللاعبين لديهم، كذلك التعامل الجيد في الدفاع ".

وكشف "أجوستي مدرب رهيب جدا وذكي، واستطاع خلق نظام داخل الفريق، وحوّل الفريق إلى شكل اخر بطريقة لعب ممتازة، استطاع أن يُغيرنا كلنا ويوصلنا إلى هذا المستوى والفوز بالبطولات، يستحق أن يكون أفضل مدير فني في مصر".

وأتم "رسالة إلى جمهور الزمالك، أنتم جماهير عظيمة نشكركم على هذا الدعم والمساندة الدائمة لنا، نهدي لكم هذه البطولة، ونعدكم بالأفضل في الفترة المقبلة".