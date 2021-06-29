منافس مصر - قائمة إسبانيا الأولمبي تضم 6 لاعبين في اليورو.. وتواجد أسينسيو وغياب راموس

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 11:53

كتب : إسلام أحمد

منتخب إسبانيا الفائز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما 2019

اختار لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي قائمة مكونة من 22 لاعبا لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثالثة رفقة مصر بطل إفريقيا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وأستراليا ثالث آسيا.

ويتواجد في القائمة 6 لاعبين من الذين يخوضون غمار منافسات يورو 2020 حاليا والتي وصل فيها الماتادور لربع النهائي وهم: أوناي سيمون – باو توريس – إريك جارسيا – بيدري – داني أولمو – ميكيل أوريازبال.

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وتواجد ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في القائمة ضمن اللاعبين الثلاثة فوق السن، بالإضافة إلى ميكيل مورينو لاعب وسط ريال سوسيداد، وداني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الذي قضى آخر موسمين مُعارا لأرسنال الإنجليزي.

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ولم يتواجد اسم سيرخيو راموس رغم التقارير والتصريحات السابقة التي ربطته بارتداء قميص اللاروخا في اليابان الصيف الجاري.

وسيتقلص العدد لـ 18 إذ سيتواجد 4 في قائمة الاحتياط قبل انطلاق البطولة تحسبا لأي ظرف.

وجاءت قائمة اللاروخا كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – ألفارو فرنانديز (ويسكا) – أليكس دومينجز (لاس بالماس)

الدفاع: أوسكار مينجويزا (برشلونة) – إريك جارسيا (برشلونة) – خيسوس فاييخو (غرناطة) – باو توريس (فياريال) – أوسكار خيل (إسبانيول) – خوان ميراندا (ريال بيتيس)

الوسط: مارك كوكوريا (خيتافي) – جون مونكايولا (أوساسونا) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – داني سيبايوس (ريال ندريد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – كارلوس سولير (فالنسيا) – بيدري (برشلونة)

الهجوم: بريان خيل (إشبيلية) – ماركو أسينسيو (ريال مدريد) – داني أولمو (لايبزج الألماني) – رافا مير (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خافي بويدو (إسبانيول)

ويستعد المنتخب الإسباني بخوض مواجهتين وديتين قبل انطلاق الأولمبياد بلقاء الهندوراس في التاسع من يوليو المقبل، ثم اليابان في السابع عشر من الشهر ذاته قبل بدء البطولة.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره بمواجهة مصر في الثاني والعشرين من يوليو المقبل، ثم يلتقي أستراليا 25 يونيو.

وتُختتم المواجهات بلقاء الأرجنتين في الثامن والعشرين من الشهر المقبل.

وتعد تلك المشاركة الخامسة لمنتخب إسبانيا في الأولمبياد، إذ حققوا الذهبية في أولمبياد برشلونة 1992 والفضية في سيدني 2000.

وكانت المشاركة الأخيرة للماتادور في لندن 2012 واكتفوا بالخروج من دور المجموعات.

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