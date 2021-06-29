إنريكي: سيمون قدم درسا للجميع

أشاد لويس إنريكي مدرب إسبانيا بحارس مرماه أوناي سيمون رغم الخطأ الذي ارتكبه الأخير ضد كرواتيا يوم الإثنين في لقاء حسمته الأولى بنتيجة 5-3 في ثمن نهائي يورو 2020.

وقال إنريكي بعد المباراة:"سيمون قدم درسا للجميع. خطأك ليس مهما بقدر أدائك بعده".

وواصل "إنه درس لكل زملائه وللأطفال الذين يريدون لعب كرة القدم".

وأضاف "كرة القدم رياضة أخطاء. جمهور الفريقين صفق لهما بعد المجهود والأداء الذي قدمانه".

وأتم "خضت مباريات عصيبة من قبل، هذه واحدة من الأفضل".

ارتكب سيمون خطأ كبيرا بعدم السيطرة على الكرة لتسكن شباك إسبانيا مبكرا، لكن الفريق رد بتسجيل 3 اهداف قبل أن تدرك كرواتيا التعادل في وقت متأخر.

وسجلت إسبانيا مرتين في الوقت الإضافي لتحسم اللقاء المثير وتعبر لربع نهائي البطولة.

وستلعب إسبانيا يوم السبت ضد سويسرا التي فجرت مفاجأة بإقصاء فرنسا بطلة العالم.