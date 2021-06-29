خبر في الجول – الأهلي يتفق مع معلول وأجايي على التجديد بعد نهائي دوري الأبطال

صار من المنتظر أن يجدد الأهلي عقدي الثنائي، الظهير الأيسر علي معلول، والجناح جونيور أجايي، عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي مرحب بالتجديد مع الأهلي عقب المباراة التي ستقام بعد نهائي يوم 17 يوليو.

ومن المنتظر أن يمدد معلول تعاقده مع الأهلي لموسمين مقبلين، وكذلك الأمر بالنسبة لجونيور أجايي، مع تعديل في المقابل المادي الذي يتقاضاه الثنائي.

معلول صاحب الـ 31 عاما انتقل للأهلي من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وسجل مع الفريق 25 هدفا وصنع 43 هدفا في 151 مباراة.

وحصد معلول مع الأهلي 4 ألقاب دوري، ولقب لحساب دوري أبطال إفريقيا، بجانب لقبي كأس مصر وكأس السوبر المحلي، ولقب كأس السوبر الإفريقي.

وينتهي تعاقد معلول بنهاية الموسم المقبل.

أما جونيور أجايي صاحب الـ 25 عاما فانضم للأهلي في ذات الصيف، من نفس النادي، وحصد نفس البطولات مع الأهلي.

وسجل أجايي الذي ينتهي تعاقده أيضا بنهاية الموسم المقبل 41 هدفا وصنع 29 في 152 ظهور مع الأهلي.